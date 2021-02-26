***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.1- 02.07.2020 Tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Sayın Musa ARIKAN'ın istifasının görüşülmesi neticesinde istifasının kabul edilmesine,2- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Musa Arıkan'ın istifasından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ilk Genel Kurulda onaya sunulmak üzere şirketimiz hissedarı OTTO CAPİTAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'ni temsilen Sayın Deniz AKSU'nun Yönetim Kurul Üyesi olarak atanmasına,3- Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Deniz AKSU'nun Yönetim Kurul Başkanı olarak atanmasına,4- 02.07.2020 Tarihinde müştereken İmza yetkilisi olarak seçilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın İrfan BAŞKÖY'ün imza yetkisinin iptal edilmesine,5- Sayın Deniz AKSU'nun şirket unvanı veya kaşesi altında atacağı imza ile şirketi münferiden temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913708BIST