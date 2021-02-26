***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2021 23:16
***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
1- 02.07.2020 Tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Sayın Musa ARIKAN'ın istifasının görüşülmesi neticesinde istifasının kabul edilmesine,
2- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Musa Arıkan'ın istifasından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ilk Genel Kurulda onaya sunulmak üzere şirketimiz hissedarı OTTO CAPİTAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'ni temsilen Sayın Deniz AKSU'nun Yönetim Kurul Üyesi olarak atanmasına,
3- Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Deniz AKSU'nun Yönetim Kurul Başkanı olarak atanmasına,
4- 02.07.2020 Tarihinde müştereken İmza yetkilisi olarak seçilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın İrfan BAŞKÖY'ün imza yetkisinin iptal edilmesine,
5- Sayın Deniz AKSU'nun şirket unvanı veya kaşesi altında atacağı imza ile şirketi münferiden temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913708
BIST
18:051.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,82
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
18:057,4255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0728
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4854
En Düşük
7,3038
18:058,9752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0188
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
18:05412,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -5,62
|Açılış
|: 412,92
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,25
En Düşük
409,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|6,05
|1.212.983
|% 10,00
|
|MARTI
|2,53
|101.569.190
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.460.580
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|562.970
|% 10,00
|
|CASA
|236,80
|29.951.611
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.289.696
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.878.769
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.070.757
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|23.874.400
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,55
|466.260
|% -8,28
|
|THYAO
|13,49
|2.491.241.238
|% 0,75
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KOZAL
|129,20
|1.851.960.698
|% 0,78
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|PGSUS
|89,15
|1.106.584.369
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,23
|920.953.269
|% -3,46
|
|TSKB
|1,65
|472.745.344
|% -4,07
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KARSN
|4,05
|871.098.521
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4176
|7,4255
|% 0,99
|
|Euro
|8,9628
|8,9752
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,3239
|10,3757
|% 0,54
|
|Frank
|8,1305
|8,1795
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9740
|1,9839
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|-39,33
|
|Altın Gr.
|413
|413
|-5,61
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,58
|26,62
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|-0,16
|
|B. Petrol
|64,47
|64,47
|-1,65
|