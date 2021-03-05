***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.02.2021 tarihinde yapmış olduğumuz KAP duyurumuzda ana hissedarımız Tahsin ALTUN ile Otto Capital Danışmanlık A.Ş. arasında 3.609.000 adet Nama yazılı pay devri için Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalandığı belirtilmiştir. Payların devir bedeli taraflar arasında pazarlık usulü ile belirlenmiştir.09.02.2021 tarihinde ise bu payların 3.539.000 adedinin devri yapılmış olup kalan 70.000 adet payın devri ise 24.02.2021 tarihinde gerçekleşmiştir. Toplam 3.609.000 adet B Grubu payın Otto Capital Danışmanlık A.Ş.'ye devredilmesi ile şirket oy haklarının %50,97 oranına sahip olması nedeni ileSermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'ni çerçevesindeTACTR'nindiğer ortaklarına ait payları satın almak üzere "Zorunlu Pay Alım Teklifi" yapılması yükümlülüğü doğmuştur.Zorunlu pay alım teklifi fiyatı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin ("Tebliğ") 15. Maddesinin. Fıkrasına göre belirlenmiştir.Tebliğ'in 15. Maddesinin 1. FıkrasındaZorunlu pay alım teklifi fiyatı, hedef ortaklık paylarının borsada işlem görmesi durumunda, payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması ile teklifte bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere tekliften önceki altı ay içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödediği en yüksek fiyattan düşük olamaz. Zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün doğumuna yol açan pay iktisaplarında ödenen bedelin doğrudan içinde değerlendirilebilecek olan yan edimler veya pay devir tarihinden sonra bazı şartların tahakkuku halinde ödenecek prim ve benzeri hususlar pay alım teklifi fiyatının hesaplanmasında dikkate alınır.hükmü yer almaktadır.Buna göre satış açıklamasının yapıldığının kamuya açıklandığı 08.02.2021 tarihinden önceki 6 aylık dönem içinde oluşan payın günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması 12,0011 TL olarak hesaplanmıştır.Pay alım teklifinde bulunan Otto CapitalDanışmanlıkA.Ş'nin ise ilgili dönemde pay alımı mevcut değildir.08.02.2021 tarihinde taraflar arsında pazarlık usulü ile belirlenen satış fiyatı pay başına 1,00 TL olarak belirlenmiş ve pay devirleri bu fiyat üzerinden gerçekleşmiştir.lgili tebliğ maddesi çerçevesinde en yüksek fiyat paylarının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu 09.02.2021 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan payın günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının ağırlıklı ortalaması olan 12,0011 TL olup, pay alım teklifi bu tutar üzerinden gerçekleştirilecektir.Ödenen bedelin doğrudan içinde değerlendirilebilecek olan yan edim veya pay devir tarihinden sonra bazı şartların tahakkuku halinde ödenecek prim ve benzeri husus bulunmamaktadır.ZorunluPay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle05.03.2021 (bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nabaşvuru yapılmıştır.Pay Alım Teklifi kapsamındaki güncelleme veya gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ayrıca duyurulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915539BIST