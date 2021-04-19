***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2021 18:11
***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.03.2021 tarihinde Zorunlu Pay Alım Teklifi Başvurusu kapsamında yapmış olduğumuz duyuruda Pay Alım Teklif tutarını 12.0011 olarak duyurmuştuk. Ancak yapılan hesaplamada hata tespit edilmiş olup tutar revize edilmiştir. Buna göre altı aylık dönem içerisinde oluşan payın günlük ağırlıklı ortalama fiyatı 12,0011 TL yerine 11.8734 TL olarak belirlenmiş olup , pay alım teklifi bu tutar üzerinden gerçekleştirilecektir. Pay Alım Teklifi kapsamındaki güncelleme veya gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ayrıca duyurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929285
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -30,91
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.377
18:058,0853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0275
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1134
En Düşük
8,0317
18:059,7361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0636
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7683
En Düşük
9,6196
18:05461,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,30
|Açılış
|: 461,68
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|31,90
|25.545.967
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.780.541
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.810.925
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|643.653
|% 9,95
|
|AKFGY
|3,99
|22.562.012
|% 9,92
|
|BRKO
|1,26
|1.510.430
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.865.394
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|79.564.791
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.370.678
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|640.845
|% -10,00
|
|EREGL
|18,16
|1.643.839.020
|% -0,98
|
|PETKM
|6,61
|1.556.722.443
|% 4,42
|
|GARAN
|7,00
|1.206.378.423
|% -3,85
|
|QUAGR
|26,22
|821.946.360
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,28
|754.464.040
|% -2,15
|
|EKGYO
|1,86
|396.758.925
|% -1,59
|
|ODAS
|3,02
|485.077.856
|% -9,85
|
|PEKGY
|1,62
|139.865.394
|% -10,00
|
|IHLGM
|1,03
|57.033.261
|% -4,63
|
|TRGYO
|3,54
|199.876.774
|% -5,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0899
|8,0949
|% 0,46
|
|Euro
|9,7356
|9,7433
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,2754
|11,3320
|% 1,38
|
|Frank
|8,8021
|8,8551
|% 0,90
|
|Riyal
|2,1506
|2,1614
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-1,03
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,73
|0,00
|
|B. Petrol
|66,68
|66,68
|-0,09
|