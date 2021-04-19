***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.03.2021 tarihinde Zorunlu Pay Alım Teklifi Başvurusu kapsamında yapmış olduğumuz duyuruda Pay Alım Teklif tutarını 12.0011 olarak duyurmuştuk. Ancak yapılan hesaplamada hata tespit edilmiş olup tutar revize edilmiştir. Buna göre altı aylık dönem içerisinde oluşan payın günlük ağırlıklı ortalama fiyatı 12,0011 TL yerine 11.8734 TL olarak belirlenmiş olup , pay alım teklifi bu tutar üzerinden gerçekleştirilecektir. Pay Alım Teklifi kapsamındaki güncelleme veya gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ayrıca duyurulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929285BIST