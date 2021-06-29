***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.03.2021 tarihli Konsolide Finansal Raporlarda beyan edilen bankalara ve kamu kurumlarına borçlarımız hakkındaki gelişmelerimiz31.03.2021 tarihli Konsolide Finansal Raporlarımızda yer alan banka kredi borçlarımız ile ilgili olarak aşağıdaki gelişmeler gerçekleştirilmiştir.1-Halkbank A.Ş.'ye olan kredi borcumuz banka ile yapılan görüşmeler kapsamında gerekli ödemeler ve teminatlandırmalar yapılarak 31.10.2023 tarihine kadar taksitlendirilmiştir.2- Vakıfbank A.Ş.'ye olan kredi borcumuz banka ile yapılan görüşmeler kapsamında gerekli ödemeler ve teminatlandırmalar yapılarak yeniden yapılandırılmıştır. Ilk taksit ödemesi gerçekleştirilmiş olup 31.07.2021 tarihinde kalan tutar ödenecektir.3- Garanti Bankası A.Ş.'ye olan kredi borcumuz banka ile yapılan görüşmeler kapsamında gerekli ödemeler ve teminatlandırmalar yapılarak 30.04.2022 tarihine kadar taksitlendirilmiştir.4- Vergi Dairesi' ne dolaylı ve dolaysız yollardan kaynaklı 525.287,07 -TL tutarındaki vergi borcumuz için "7326 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu" kapsamında yapılandırma için başvuruda bulunulmuştur. Kısmi yapılandırmalar onaylanmıştır.5- Sosyal Güvenlik Kurumuna olan toplam 147.155,80-TL tutarındaki borcumuz "7326 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu" kapsamında yaptığımız başvurumuz 18 eşit taksit ve 36 ayda ödenmek üzere aşağıdaki şekilde neticelenmiştir. İlk taksit ödemesi 01.11.2021 tarihinde gerçekleşecektir.Şirketimiz olağan faaliyetine devam etmektedir.30.06.2021tarihliFinansal Tablolarınyayınlanmasından sonra gelişen durumlar ve bilgilergüncellenerektarafımızca duyurular yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944939BIST