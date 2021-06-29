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***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.06.2021 18:52



***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 31.03.2021 tarihli Konsolide Finansal Raporlarda beyan edilen bankalara ve kamu kurumlarına borçlarımız hakkındaki gelişmelerimiz
        31.03.2021 tarihli Konsolide Finansal Raporlarımızda yer alan banka kredi borçlarımız ile ilgili olarak aşağıdaki gelişmeler gerçekleştirilmiştir.
 
1- 
Halkbank A.Ş.'ye olan kredi  borcumuz banka ile yapılan görüşmeler kapsamında gerekli ödemeler ve teminatlandırmalar yapılarak 31.10.2023 tarihine kadar taksitlendirilmiştir.
2- Vakıfbank A.Ş.'ye olan kredi borcumuz banka ile yapılan görüşmeler kapsamında gerekli ödemeler ve teminatlandırmalar yapılarak yeniden yapılandırılmıştır. Ilk taksit ödemesi gerçekleştirilmiş olup 31.07.2021 tarihinde kalan tutar ödenecektir.
3- Garanti Bankası A.Ş.'ye olan  kredi  borcumuz banka ile yapılan görüşmeler kapsamında gerekli ödemeler ve teminatlandırmalar yapılarak 30.04.2022 tarihine kadar taksitlendirilmiştir.
4- Vergi Dairesi' ne dolaylı ve dolaysız yollardan kaynaklı 525.287,07 -TL  tutarındaki vergi borcumuz için "7326 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu" kapsamında yapılandırma için başvuruda bulunulmuştur. Kısmi yapılandırmalar onaylanmıştır.
5- Sosyal Güvenlik Kurumuna olan toplam 147.155,80-TL tutarındaki borcumuz "7326 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu" kapsamında yaptığımız başvurumuz 18 eşit taksit ve 36 ayda ödenmek üzere aşağıdaki şekilde neticelenmiştir. İlk taksit ödemesi 01.11.2021 tarihinde gerçekleşecektir.
 
 
 
Şirketimiz olağan faaliyet
ine devam etmektedir.
 
30.06.2021
 tarihli
Finansal Tabloların
yayınlanması
ndan sonra gelişen durumlar ve bilgiler
 güncellenerek
tarafımızca duyurular yapılacaktır.
 Kamuoyuna saygıyla duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944939


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NIBAS 12,99 7.765.893 % 9,99  
ARMDA 45,14 5.126.989 % 9,99  
TKURU 271,00 3.657.958 % 9,98  
YAPRK 39,02 15.035.282 % 9,98  
TACTR 35,08 2.380.283 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,7358 8,7383 % 0,63  
Euro 10,3959 10,4063 % 0,35  
Sterlin 12,0659 12,1264 % 0,33  
Frank 9,4542 9,5112 % 0,47  
Riyal 2,3241 2,3358 % 0,62  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.764 -14,16  
Altın Gr. 495 495 -1,98  
Cumhuriyet 3.260 3.309 -47,00  
Tam 3.245 3.327 -47,08  
Yarım 1.569 1.609 -22,77  
Çeyrek 787 805 -11,38  
Gümüş.Ons 25,80 25,83 -0,30  
Gümüş Gr. 7,23 7,25 -0,05  
B. Petrol 74,31 74,31 0,17  
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