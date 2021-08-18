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***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.08.2021 12:19



***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankalara ve kamu kurumlarına borçlarımız hakkındaki gelişmeler
*29.06.2021 tarihli KAP açıklamamıza istinaden Vakıfbank A.Ş.'ye olan kredi borcumuz banka ile yapılan görüşmeler kapsamında gerekli ödemeler ve teminatlandırmalar yapılarak yeniden yapılandırılmıştı. Vakıfbank'a olan borcumuz tümüyle ödenmiş ve kredi ilişkisi sorunsuz bir şekilde sonlandırılmıştır.
 
            
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958934


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