***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankalara ve kamu kurumlarına borçlarımız hakkındaki gelişmeler*29.06.2021 tarihli KAP açıklamamıza istinaden Vakıfbank A.Ş.'ye olan kredi borcumuz banka ile yapılan görüşmeler kapsamında gerekli ödemeler ve teminatlandırmalar yapılarak yeniden yapılandırılmıştı. Vakıfbank'a olan borcumuz tümüyle ödenmiş ve kredi ilişkisi sorunsuz bir şekilde sonlandırılmıştır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958934BIST