***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2021 12:19
***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankalara ve kamu kurumlarına borçlarımız hakkındaki gelişmeler
*29.06.2021 tarihli KAP açıklamamıza istinaden Vakıfbank A.Ş.'ye olan kredi borcumuz banka ile yapılan görüşmeler kapsamında gerekli ödemeler ve teminatlandırmalar yapılarak yeniden yapılandırılmıştı. Vakıfbank'a olan borcumuz tümüyle ödenmiş ve kredi ilişkisi sorunsuz bir şekilde sonlandırılmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958934
BIST
12:231.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,86
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.467
En Düşük
1.457
12:238,4740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0424
|Açılış
|: 8,4830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
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8,4980
En Düşük
8,4027
12:239,9366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
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|Açılış
|: 9,9300
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|Önceki Kapanış
|: 9,8800
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9,9789
En Düşük
9,8620
12:23487,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,34
|Açılış
|: 487,44
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|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
488,49
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler12:23
|AGYO
|3,74
|49.286.891
|% 10,00
|
|MARKA
|5,01
|3.488.021
|% 9,87
|
|DAGI
|3,79
|80.284.702
|% 9,86
|
|VAKKO
|11,52
|121.096.284
|% 8,68
|
|SNKRN
|29,00
|85.260
|% 8,05
|
|KUTPO
|55,00
|34.183.392
|% -7,64
|
|PRZMA
|4,16
|8.465.554
|% -6,73
|
|VKING
|7,03
|37.074.413
|% -6,64
|
|EUHOL
|3,40
|19.330.978
|% -5,82
|
|IDGYO
|2,65
|7.323.667
|% -5,36
|
|GARAN
|9,46
|451.761.412
|% 0,00
|
|THYAO
|12,33
|381.116.047
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,59
|358.969.123
|% -0,38
|
|KRDMD
|8,16
|295.409.418
|% -0,37
|
|TUPRS
|102,70
|291.242.319
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,59
|358.969.123
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,85
|92.218.013
|% 0,00
|
|GARAN
|9,46
|451.761.412
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,60
|170.070.888
|% 1,12
|
|HALKB
|4,89
|206.866.775
|% 1,87
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4691
|8,4740
|% 0,50
|
|Euro
|9,9315
|9,9366
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,6307
|11,6890
|% 0,72
|
|Frank
|9,2485
|9,3042
|% 0,78
|
|Riyal
|2,2551
|2,2664
|% 0,63
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|1,87
|
|Altın Gr.
|487
|488
|3,40
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.284
|12,00
|
|Tam
|3.218
|3.300
|18,89
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|9,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|4,57
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|69,59
|69,59
|0,56
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