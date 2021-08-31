***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar*29.06.2021 tarihli KAP açıklamamıza istinaden Garanti Bankası A.Ş'ye 1.300.000 TL toplam kredi borcumuzun yapılandırıldığını kamoyunun bilgisine sunmuştuk Yapılanma kapsamında 300.000 TL ödenmişti.*Vadesi gelen bu ayki borcumuzun 100.000 TL'nin taksidi ödenmiştir. Önümüzdeki ayın taksit bedelide bugün itibarıyla önceden ödenmiştir. Garanti Bankası A.Ş'ye toplamda 800.000 TL borç kalmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961003BIST