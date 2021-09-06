***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 01.07.2021 tarihinde sözleşme tadili amacıyla SPK'ya başvuruda bulunmuştu. Bu durumla ilgili gerekli düzeltmeler yapılarak başvuru güncellenmiştir.Kamyounun bilgisine Sunarız.Saygılarmızla.Yönetim kurulumuz Şirket esas sözleşmesinin değişikliği amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığı başvurunun incelenmesi kapsamında,11/08/2021 tarih ve 2021/13 sayılı Yönetim Kurulunda yapılması talep edilen düzeltmeler (2. Madde çıkarılmış, eklenmiştir) doğrultusunda şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.1- Şirketimiz faaliyet alanının genişletilmesi bağlı ortaklıkların aktif hale getirilmesi amacı ile yeni bir yapılanmaya gidilmesine ve bu amaçla Ana Şirketin mevcut sektörde daha verimli çalışması, faaliyetine ivme kazandırması, bağlı ortaklıkların daha etkin yönetilebilmesi, daha geniş finansmana ulaşabilmesi, ortaklıklar ile Ana şirket arasındaki koordinasyon, bütçe ve planlamanın daha etkin seviyede olabilmesi amacı ile şirketimiz ana faaliyetini " Yatırım Holding" statüsüne dönüştürerek sürdürmesine,a) Esas Sözleşmemizin "Madde – 3 Amaç ve Konu" maddesinde yapılması planlanan tadilin "Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Madde ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4/1-(b) ve ilgili maddeleri gereği ortaklığın Esas Sözleşmede yer alan mevcut ana faaliyet konusunun değişikliğinin önemli nitelikte işlem sayılmasına,b) Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına ve faaliyet konusu değişikliğinin Genel Kurulda onaya sunulmasınac) Önemli nitelikteki bu işleme ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanan ve Muhalefet Şerhini toplantı tutanağına işleten Pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olmasına,d) Ortaklıktan ayrılmak isteyen paydaşlarımızın paylarının ortaklık tarafından satın alınması konusunda ayrılan kaynağın üst limit olarak herhangi bir sınırlama olmamasına,e) Ortaklıktan ayrılma hakkının "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) "nin 14. Maddesine istinaden söz konusu işlemlerin ilk kamuya duyurulduğu 01.07.2021 (bugün) tarihinden itibaren son altı aylık dönem içerisinde (bir ay 30 gün olarak dikkate alınmıştır ) Borsa İstanbul' da oluşan şirket pay değerinin günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 24,68 TL'nin alınmasına,2- Esas sözleşmemizin "Madde – 6 Sermaye" maddesine istinaden Sermaye Piyasası Kurulunca, 15.000.000,00- TL kayıtlı sermaye tavan izin süremizin 2021 yıl sonunda bitecek olması nedeni ile "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin" 6. maddesi kapsamında kayıtlı sermaye tavan limitimizin 35.000.000,00- TL'ye çıkarılmasına,3- Esas Sözleşmemizde "Madde – 4 Şirketin Merkez ve Şubeler" maddesi kapsamında Şirket mevcut Merkez adresi olan Gölorman Köyü Merkez Mahallesi N 158-159 Merkez - Düzce adresinden Yosun Sokak N8 Levent, Beşiktaş, İstanbul adresine taşınmasına,4- Esas Sözleşmemizde yer alan "Madde – 2 Şirketin Unvanı", "Madde – 7Yönetim Kurulu ve Süresi", "Madde 8- Şirketin Temsili", "Madde 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri", "Madde 10- Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisap ve Üyelerinin Ücretleri", "Madde 12- Genel Kurul" maddelerinin esas sözleşme değişikliklerine ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum amacıyla ekte belirtildiği şekliyle değiştirilmesine,5-Yukarıda görüşülen 9 esas sözleşme maddesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına ve akabinde yapılan değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasınaOy birliği ile karar verilmiştir.Deniz AKSU İrfan BAŞKÖYYönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vek.Çiğdem ÖĞÜT Cemile SANDIKÇIYönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu ÜyesiZeki YILDIRIMYönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961969BIST