***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2021 17:16
***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
*29.06.2021 tarihli KAP açıklamamıza istinaden Garanti Bankası A.Ş'ye 1.300.000 TL toplam kredi borcumuzun
yapılandırıldığını kamoyunun bilgisine sunmuştuk Yapılanma kapsamında 300.000 TL ödenmişti.
*09.09.2021 tarihinde (4. Taksit 100.000 TL + 5. Taksit 100.000 TL )Toplamda 200.000 TL daha vadesinden önce ödenmiştir.
Böylelikle vadesinde ve vadesinden önce toplamda 700.000 TL ödenmiş olup Garanti Bankası A.Ş'ye 600.000 TL borç kalmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963008
BIST
18:051.453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,82
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.453
En Düşük
1.428
18:058,4468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0093
|Açılış
|: 8,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
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8,4468
En Düşük
8,4373
18:059,9968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 9,9750
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|Önceki Kapanış
|: 9,9700
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10,0011
En Düşük
9,9817
18:05486,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 486,87
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|209,00
|2.098.520
|% 10,00
|
|ORCAY
|14,33
|160.667.615
|% 9,98
|
|DOBUR
|22,94
|1.829.101
|% 9,97
|
|YEOTK
|32,20
|73.601.923
|% 9,97
|
|BALAT
|9,82
|2.451.472
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,17
|3.405.042
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|263.766
|% -7,14
|
|AKYHO
|2,38
|18.053.159
|% -6,67
|
|CASA
|133,40
|858.123
|% -4,30
|
|MMCAS
|5,80
|267.563
|% -3,33
|
|GARAN
|9,56
|1.857.726.831
|% 1,59
|
|THYAO
|12,63
|794.244.407
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,56
|673.121.110
|% 1,19
|
|KRDMD
|7,33
|575.933.794
|% 0,96
|
|TUPRS
|104,30
|444.336.911
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,56
|673.121.110
|% 1,19
|
|GARAN
|9,56
|1.857.726.831
|% 1,59
|
|KRDMD
|7,33
|575.933.794
|% 0,96
|
|MRGYO
|1,11
|86.447.223
|% 0,91
|
|ODAS
|1,49
|113.419.524
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4395
|8,4466
|% 0,11
|
|Euro
|9,9920
|9,9995
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,6418
|11,7002
|% 0,23
|
|Frank
|9,1690
|9,2243
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2431
|2,2544
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-0,10
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,13
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|3,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|1,75
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,84
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|71,31
|71,31
|0,10
|