***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar*29.06.2021 tarihli KAP açıklamamıza istinaden Garanti Bankası A.Ş'ye 1.300.000 TL toplam kredi borcumuzunyapılandırıldığını kamoyunun bilgisine sunmuştuk Yapılanma kapsamında 300.000 TL ödenmişti.*09.09.2021 tarihinde (4. Taksit 100.000 TL + 5. Taksit 100.000 TL )Toplamda 200.000 TL daha vadesinden önce ödenmiştir.Böylelikle vadesinde ve vadesinden önce toplamda 700.000 TL ödenmiş olup Garanti Bankası A.Ş'ye 600.000 TL borç kalmıştır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963008BIST