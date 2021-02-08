***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/02/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarŞirketimizin %50.97 pay sahipliği bulunan hakim ortağı Tahsin Altun, sahibi olduğu borsada işlem görmeyen 3.609.000 adet B grubu paylarının satışı konusunda Otto Capital A.Ş. ile anlaşmaya varmıştır. B grubu borsada işlem görmeyen payların pay başına 1 TL nominal değer izafe edilmek suretiyle satışına ilişkin 08/02/2021 tarihinde Otto Capital A.Ş. (ALICI) ile Tahsin Altun (SATICI), arasında pay devir sözleşmesi imzalanmıştır. Bahse konu 3.609.000 adet borsada işlem görmeyen payların bedeli taraflar arasında pazarlık usulü belirlenmiştir.Bu çerçevede 3.609.000 adet B grubu borsada işlem görmeyen payların Otto Capital A.Ş. ye devri gerçekleştirilecektir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908496BIST