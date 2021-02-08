***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
08.02.2021 23:08
***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08/02/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimizin %50.97 pay sahipliği bulunan hakim ortağı Tahsin Altun, sahibi olduğu borsada işlem görmeyen 3.609.000 adet B grubu paylarının satışı konusunda Otto Capital A.Ş. ile anlaşmaya varmıştır. B grubu borsada işlem görmeyen payların pay başına 1 TL nominal değer izafe edilmek suretiyle satışına ilişkin 08/02/2021 tarihinde Otto Capital A.Ş. (ALICI) ile Tahsin Altun (SATICI), arasında pay devir sözleşmesi imzalanmıştır. Bahse konu 3.609.000 adet borsada işlem görmeyen payların bedeli taraflar arasında pazarlık usulü belirlenmiştir.
Bu çerçevede 3.609.000 adet B grubu borsada işlem görmeyen payların Otto Capital A.Ş. ye devri gerçekleştirilecektir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908496
BIST
18:051.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,74
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
18:057,0758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0891
En Düşük
7,0702
18:058,5305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0018
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5390
En Düşük
8,5254
18:05416,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 5,82
|Açılış
|: 416,94
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
419,90
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|55,00
|113.416.920
|% 10,00
|
|MERIT
|165,00
|1.695.090
|% 10,00
|
|JANTS
|552,30
|61.099.940
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|11.079.819
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|29.017.564
|% 9,99
|
|YESIL
|211,50
|24.732.870
|% -10,00
|
|KONTR
|64,75
|62.472.641
|% -9,94
|
|SNKRN
|26,64
|768.244
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|1.268.073
|% -9,93
|
|SAMAT
|7,63
|181.675.628
|% -9,92
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% -8,96
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 9,80
|
|KOZAL
|134,40
|2.181.004.429
|% 5,49
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 5,06
|
|GARAN
|9,84
|1.473.227.920
|% 0,82
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% -8,96
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,48
|617.837.866
|% 4,23
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 5,06
|
|ODAS
|4,30
|1.230.742.086
|% 4,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0699
|7,0758
|% 0,04
|
|Euro
|8,5209
|8,5305
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,6923
|9,7409
|% 0,28
|
|Frank
|7,8424
|7,8896
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8804
|1,8898
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|0,48
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,99
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,35
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,00
|
|B. Petrol
|60,66
|60,66
|1,10
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 535 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 32, 777.00 milyon TL de
-
17:56TGSAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 37.98 lira fiyatla işlem gören hissede 372, 077 adet işlem
-
17:55ATAGY
Yüzde 7.47 oranında artışla 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 090, 141 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KRDMD, KOZAL
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 38 artarak (% 0.77 ) 1, 351