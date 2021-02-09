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***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

09.02.2021 17:34



***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/02/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

08/02/2021 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz Tahsin Altun - Otto Capital A.Ş. arasındaki hisse satışı sözleşmesine istinaden borsada işlem görmeyen 3.609.000 hissenin 3.539.000 adetinin devir işlemi tamamlanmıştır. Geriye kalan 70.000 adet hissenin en kısa sürede deviri tamamlanıp kamuoyuna bilgi verilecektir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908642


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ERBOS 60,50 130.713.393 % 10,00  
MERIT 181,50 1.017.671 % 10,00  
RODRG 25,54 18.803.578 % 9,99  
SEKUR 41,40 22.317.376 % 9,99  
JANTS 607,50 84.587.777 % 9,99  
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Dolar 7,0774 7,0822 % 0,13  
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Sterlin 9,7363 9,7852 % 0,41  
Frank 7,9002 7,9478 % 0,72  
Riyal 1,8840 1,8935 % 0,15  
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17:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.843 12,79  
Altın Gr. 420 420 3,34  
Cumhuriyet 2.793 2.835 15,00  
Tam 2.778 2.850 15,98  
Yarım 1.343 1.379 7,74  
Çeyrek 673 689 3,86  
Gümüş.Ons 27,52 27,56 0,21  
Gümüş Gr. 6,28 6,28 0,06  
B. Petrol 60,32 60,32 -0,38  
Seans Raporu 17:32
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