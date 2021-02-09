***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
09.02.2021 17:34
***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/02/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
08/02/2021 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz Tahsin Altun - Otto Capital A.Ş. arasındaki hisse satışı sözleşmesine istinaden borsada işlem görmeyen 3.609.000 hissenin 3.539.000 adetinin devir işlemi tamamlanmıştır. Geriye kalan 70.000 adet hissenin en kısa sürede deviri tamamlanıp kamuoyuna bilgi verilecektir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908642
BIST
17:341.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 15,13
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
17:347,0835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0103
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
17:348,5727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0404
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
17:34419,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,39
|Açılış
|: 419,85
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler17:32
|ERBOS
|60,50
|130.713.393
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|RODRG
|25,54
|18.803.578
|% 9,99
|
|SEKUR
|41,40
|22.317.376
|% 9,99
|
|JANTS
|607,50
|84.587.777
|% 9,99
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|ROYAL
|3,70
|914.426
|% -9,54
|
|CASA
|145,20
|223.504
|% -9,25
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|ORMA
|22,20
|630.816
|% -8,49
|
|KOZAL
|137,30
|4.614.171.531
|% 2,16
|
|GARAN
|10,22
|2.330.329.089
|% 3,86
|
|EKGYO
|2,58
|1.996.247.614
|% -4,09
|
|PETKM
|5,31
|1.449.237.045
|% 2,31
|
|SISE
|7,74
|1.338.064.486
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,58
|1.996.247.614
|% -4,09
|
|YKBNK
|2,97
|1.013.546.319
|% 1,71
|
|TSKB
|1,81
|533.309.092
|% 0,56
|
|PETKM
|5,31
|1.449.237.045
|% 2,31
|
|DOHOL
|3,55
|966.012.093
|% -3,01
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0774
|7,0822
|% 0,13
|
|Euro
|8,5657
|8,5726
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,7363
|9,7852
|% 0,41
|
|Frank
|7,9002
|7,9478
|% 0,72
|
|Riyal
|1,8840
|1,8935
|% 0,15
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|12,79
|
|Altın Gr.
|420
|420
|3,34
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,56
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|0,06
|
|B. Petrol
|60,32
|60,32
|-0,38
|