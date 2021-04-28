***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Teklifi Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın UnvanıTAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA VE SANAYİ TİCARET A.ŞPay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel KişiOTTO CAPİTAL DANIŞMANLIK A.Ş.Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)11.9217Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım KuruluşuTERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi29/04/2021Başlangıç Saati09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi12/05/2021Bitiş Saati17:00AçıklamalarTaç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda ve San. Tic. A.Ş.'de (TACTR) Tahsin ALTUN'un sahip olduğu 3.609.000- adet İmtiyazsız payların 3.609.000- adedinin Pay Alım Teklifinde bulunan Otto Capital Danışmanlık A.Ş.'ye devri neticesinde Otto Capital Danışmanlık A.Ş şirketimizin hakim hissedarı olmuştur. Bu kapsamda 1 TL nominal değerli paylar için 11.9217 TL'ye ek olarak yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz eklenerek 29.04.2021 tarihi itibariyle tespit edilen 11.9217 TL tutar ile 29.04.2021 – 12.05.2021 tarihleri arasında pay alım teklifi yapılacaktır.Pay alım teklifi bilgi formu ve talep formu KAP'ta, www.tactarim.com.tr ve pay alım teklifine aracılık eden www.terayatirim.com internet sitelerinde de yer almaktadır.Pay alım teklifine aracılık işlemleri Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılacak olup, pay alım teklifine ilişkin süre 29.04.2021 Perşembe günü saat 09:00'da başlayacak, 12.05.2021 Çarşamba günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.Pay Alım Teklifine katılacak yatırımcı veya temsilcisi tarafından öncelikle ekte yer alan "Pay Alım Teklifi Talep Formu'nun usulünce doldurulması, iki nüsha olarak imzalanması ve ekleri ile birlikte saklama hizmeti aldıkları kuruma iletilmesi gerekmektedir. Saklama hizmeti aldıkları kurum tarafından da Talep Formu ve eklerinin pay alım teklifi süresi içinde aracılık faaliyetlerini yürüten Tera Yatırım'ın 0212 365 10 00 numaralı faksına veya ilgili form ve eklerini tarayıcıdan geçirip adresine e-posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Faks yolu ile yapılan gönderimlerde 0212 290 69 95 nolu telefondan gönderilen faksın teyidinin alınması gerekmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931948BIST