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***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

28.04.2021 18:34



***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )

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Türkçe
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA VE SANAYİ TİCARET A.Ş
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
OTTO CAPİTAL DANIŞMANLIK A.Ş.
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
11.9217
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
29/04/2021
Başlangıç Saati
09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
12/05/2021
Bitiş Saati
17:00
Açıklamalar

Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda ve San. Tic. A.Ş.'de (TACTR) Tahsin ALTUN'un   sahip olduğu 3.609.000- adet İmtiyazsız payların 3.609.000-  adedinin Pay Alım Teklifinde bulunan Otto Capital Danışmanlık A.Ş.'ye devri neticesinde Otto Capital Danışmanlık A.Ş   şirketimizin hakim hissedarı olmuştur. Bu kapsamda 1 TL nominal değerli  paylar için 11.9217 TL'ye ek olarak yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz eklenerek 29.04.2021 tarihi itibariyle tespit edilen 11.9217 TL tutar ile 29.04.2021 – 12.05.2021 tarihleri arasında pay alım teklifi yapılacaktır.
Pay alım teklifi bilgi formu ve talep formu KAP'ta, www.tactarim.com.tr ve pay alım teklifine aracılık eden www.terayatirim.com internet sitelerinde de yer almaktadır.
Pay alım teklifine aracılık işlemleri Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılacak olup, pay alım teklifine ilişkin süre 29.04.2021 Perşembe günü saat 09:00'da başlayacak, 12.05.2021  Çarşamba  günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.
Pay Alım Teklifine katılacak yatırımcı veya temsilcisi tarafından öncelikle ekte yer alan "Pay Alım Teklifi Talep Formu'nun usulünce doldurulması, iki nüsha olarak imzalanması ve ekleri ile birlikte saklama hizmeti aldıkları kuruma iletilmesi gerekmektedir. Saklama hizmeti aldıkları kurum tarafından da Talep Formu ve eklerinin pay alım teklifi süresi içinde aracılık faaliyetlerini yürüten Tera Yatırım'ın 0212 365 10 00 numaralı faksına veya ilgili form ve eklerini tarayıcıdan geçirip adresine e-posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Faks yolu ile yapılan gönderimlerde 0212 290 69 95 nolu telefondan gönderilen faksın teyidinin alınması gerekmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931948


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