***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.07.2020 00:25
***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSA ARIKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer 02.07.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
İRFAN BAŞKÖY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 02.07.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil
ÇİĞDEM ÖĞÜT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 02.07.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil
CEMİLE SANDIKÇI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Güzel Sanatlar Sanatçısı İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye
ZEKI YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.07.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858530
BIST
18:05115.794
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -2.918,92
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
115.634
18:056,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8652
En Düşük
6,8568
18:057,7535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7659
En Düşük
7,7364
18:05398,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,91
|Açılış
|: 397,98
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
396,42
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|38.769.511
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|13.211.883
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|98.075.582
|% 9,98
|
|BFREN
|342,60
|36.330.352
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|108.999.766
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|12.027.327
|% -10,00
|
|TRCAS
|3,61
|80.050.021
|% -9,98
|
|GEREL
|5,33
|48.766.498
|% -9,97
|
|SNPAM
|8,67
|6.062.606
|% -9,97
|
|TURGG
|61,05
|12.379.696
|% -9,96
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|THYAO
|11,55
|1.803.140.151
|% 2,12
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|GARAN
|7,91
|1.310.475.607
|% -3,06
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|ODAS
|2,63
|1.167.550.110
|% -2,95
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|KRDMD
|3,09
|905.121.346
|% -5,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6280
|8,6713
|% 0,06
|
|Frank
|7,2702
|7,3140
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|0,14
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|2.584
|2.607
|1,30
|
|Tam
|2.660
|2.675
|1,30
|
|Yarım
|1.292
|1.308
|0,60
|
|Çeyrek
|646
|655
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,68
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|-0,04
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