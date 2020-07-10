***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSA ARIKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer 02.07.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil HayırİRFAN BAŞKÖY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 02.07.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye DeğilÇİĞDEM ÖĞÜT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 02.07.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye DeğilCEMİLE SANDIKÇI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Güzel Sanatlar Sanatçısı İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız ÜyeZEKI YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.07.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858530BIST