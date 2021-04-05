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***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.04.2021 18:29



***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
OTTO CAPİTAL DANIŞMANLIK A.Ş. 3609000 TRY 50,97

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 7080000 TRY 68,09 YOKTUR İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OTTO CAPİTAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ DENİZ AKSU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 26.02.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
İRFAN BAŞKÖY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 02.07.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil
ÇİĞDEM ÖĞÜT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 02.07.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil
CEMİLE SANDIKÇI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Güzel Sanatlar Sanatçısı 02.07.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye
ZEKI YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.07.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923532


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