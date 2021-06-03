***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksGÖLORMANI KÖYÜ MERKEZ MAHALLESİ NO: 158-159 MERKEZ / DÜZCE 0850 888 8817 0850 888 6317Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHANDAN DİLAN ÖZBİLEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİM YÖN. 18.02.2021 handanozbilen@tactarim.com.tr DÜZEY 3 207818KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 701473http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939950BIST