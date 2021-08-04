***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.08.2021 14:47
***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Onur FIRÇASIGÜZEL Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 04.08.2021 0850 888 8817 onurfg@tactarim.com.tr SPF İleri Düzey Lisansı-Türev Araçlar Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı-Kredi Derecelendirme Uzmanlığı
BIST
15:581.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,47
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
15:588,4248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0199
|Açılış
|: 72,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 72,4100
|
8,4558
En Düşük
8,3721
15:5810,0245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0449
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
10,0467
En Düşük
9,9509
15:587,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,12
|Açılış
|: 7,02
|
|Önceki Kapanış
|: 6,90
|
7,04
En Düşük
6,89
BIST En Aktif Hisseler15:56
|ISGSY
|10,67
|35.079.417
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.406.437
|% 9,98
|
|SEKUR
|26,02
|35.727.984
|% 9,97
|
|AGYO
|3,53
|30.587.416
|% 9,97
|
|ORMA
|34,62
|1.469.921
|% 9,97
|
|METUR
|4,98
|179.225.289
|% -9,95
|
|ITTFH
|1,62
|54.641.686
|% -5,26
|
|CEOEM
|8,33
|20.420.844
|% -3,48
|
|CRFSA
|39,00
|4.853.998
|% -3,47
|
|CASA
|110,20
|333.660
|% -3,33
|
|GARAN
|9,02
|1.531.375.064
|% 1,81
|
|THYAO
|12,74
|566.173.408
|% 0,87
|
|AKBNK
|5,40
|484.451.242
|% 0,93
|
|KRDMD
|7,89
|459.770.746
|% 1,28
|
|SISE
|7,82
|337.275.177
|% 0,39
|
|GARAN
|9,02
|1.531.375.064
|% 1,81
|
|YKBNK
|2,46
|269.940.969
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,37
|141.102.208
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,40
|484.451.242
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,82
|113.942.684
|% 1,11
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4254
|8,4278
|% 0,27
|
|Euro
|10,0032
|10,0300
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,7142
|11,7730
|% 0,50
|
|Frank
|9,3033
|9,3593
|% 0,52
|
|Riyal
|2,2419
|2,2531
|% 0,37
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|17,02
|
|Altın Gr.
|494
|495
|5,50
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.329
|21,00
|
|Tam
|3.261
|3.344
|18,07
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|8,74
|
|Çeyrek
|791
|809
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,92
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,11
|
|B. Petrol
|71,35
|71,35
|-1,06
|
Seans Raporu
15:56
daha fazla
-
16:07LUKSK
Yüzde 6.02 oranında artışla 47.92 lira fiyatla işlem gören hissede 153, 117 adet işlem
-
16:06EMKEL
Yüzde 6.30 oranında artışla 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 923, 020 adet işlem
-
16:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 25 artarak (% 0.08 ) 1, 516
-
16:05XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 9, 829.00 milyon TL de
-
16:05KUYAS
Yüzde 8.88 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 394, 953 adet işlem