***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği
06.12.2021 09:50
***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yeni Unvan
OTTO HOLDİNG A.Ş
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
30/11/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 16.11.2021 tarihli olağan Genel Kurulunda SPK ve Ticaret Bakanlığından gerekli olan izinleri alınmış, "Şirketin Unvanı" adlı 2. maddesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.11.2021 tarihinde tescil edilmiş 03.12.2021 10465 sayılı ticaret sicil gazetesinde (843. sayfada) ilan edilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981063
BIST
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|TSKB
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|391.969.601
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|SKBNK
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|13,7776
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|Alış
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|787
|0,79
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|5.288
|-9,00
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|Tam
|5.181
|5.311
|-8,40
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|2.569
|-4,07
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|1.256
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