***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanTAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Yeni UnvanOTTO HOLDİNG A.ŞUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi30/11/2021AçıklamalarŞirketimizin 16.11.2021 tarihli olağan Genel Kurulunda SPK ve Ticaret Bakanlığından gerekli olan izinleri alınmış, "Şirketin Unvanı" adlı 2. maddesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.11.2021 tarihinde tescil edilmiş 03.12.2021 10465 sayılı ticaret sicil gazetesinde (843. sayfada) ilan edilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981063BIST