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***TAE*** TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

18.03.2024 16:22
***TAE*** TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***TAE*** TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na İzin Başvurusu Yapılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 21.12.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.03.2024

Ek Açıklamalar
İlgi 14.03.2024 tarihli KAP açıklamamız kapsamında ve 21.12.2023 tarihli Bankamızın Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 1.500.000.000 TL tutarındaki Borçlanma Aracı ihraç tavanı onayı için 18.03.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259819


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