***TAE*** TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TAE*** TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na İzin Başvurusu Yapılması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 21.12.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 18.03.2024Ek Açıklamalarİlgi 14.03.2024 tarihli KAP açıklamamız kapsamında ve 21.12.2023 tarihli Bankamızın Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 1.500.000.000 TL tutarındaki Borçlanma Aracı ihraç tavanı onayı için 18.03.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259819BIST