***TAE*** TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TAE*** TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2023 tarih ve 76/1678 sayılı toplantısında yurt içinde emir iletimine aracılık (paylar, diğer menkul kıymetler, paya dayalı türev araçlar, pay endekslerine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçlar), yurt içinde işlem aracılığı (diğer menkul kıymetler ve diğer türev araçlar), portföy aracılığı (diğer menkul kıymetler ve diğer türev araçlar) faaliyeti, genel saklama hizmeti ve sınırlı saklama hizmeti faaliyetlerinde bulunma talebimize ilişkin başvurumuz olumlu karşılanmış olup "Yetki Belgesi" ve faaliyet izinlerini gösteren tablo ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232469BIST