***TAE*** TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2024 16:46
***TAE*** TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2023 tarih ve 76/1678 sayılı toplantısında yurt içinde emir iletimine aracılık (paylar, diğer menkul kıymetler, paya dayalı türev araçlar, pay endekslerine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçlar), yurt içinde işlem aracılığı (diğer menkul kıymetler ve diğer türev araçlar), portföy aracılığı (diğer menkul kıymetler ve diğer türev araçlar) faaliyeti, genel saklama hizmeti ve sınırlı saklama hizmeti faaliyetlerinde bulunma talebimize ilişkin başvurumuz olumlu karşılanmış olup "Yetki Belgesi" ve faaliyet izinlerini gösteren tablo ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232469
BIST
'
18:057.548
En Düşük
|Değişim
|: 1,83%
|| 135,80
|Açılış
|: 7.422
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.387
En Yüksek
7.548
18:0529,7562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0132
|Açılış
|: 29,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,8193
En Düşük
29,6698
18:0532,7349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1780
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,7696
En Düşük
32,5030
18:051.957,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,17
|Açılış
|: 1.957,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,09
|
1.963,86
En Düşük
1.946,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCTL
|88,55
|90.236.878
|% 10,00
|
|ARENA
|33,88
|26.371.540
|% 10,00
|
|BEGYO
|3,41
|248.239.220
|% 10,00
|
|DERHL
|8,47
|66.867.948
|% 10,00
|
|TEKTU
|3,19
|46.053.046
|% 10,00
|
|BAYRK
|17,73
|59.332.489
|% -10,00
|
|QUAGR
|4,22
|1.018.744.587
|% -9,44
|
|IHYAY
|2,96
|42.869.917
|% -8,36
|
|KUYAS
|61,00
|339.059.763
|% -5,79
|
|BTCIM
|115,90
|159.078.624
|% -5,31
|
|THYAO
|233,30
|4.752.374.432
|% 1,39
|
|YKBNK
|19,91
|4.176.549.067
|% 2,68
|
|ISCTR
|22,96
|3.955.987.043
|% 2,32
|
|TUPRS
|143,70
|3.178.150.716
|% 2,28
|
|GUBRF
|161,60
|3.104.982.733
|% -1,16
|
|QUAGR
|4,22
|1.018.744.587
|% -9,44
|
|YKBNK
|19,91
|4.176.549.067
|% 2,68
|
|EKGYO
|7,26
|1.466.959.010
|% 5,52
|
|ISCTR
|22,96
|3.955.987.043
|% 2,32
|
|SKBNK
|4,09
|494.153.397
|% 3,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7470
|29,7562
|% -0,04
|
|Euro
|32,7024
|32,7349
|% 0,55
|
|Sterlin
|37,6665
|37,8554
|% 0,21
|
|Frank
|34,8761
|35,0862
|% -0,03
|
|Riyal
|7,9092
|7,9488
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,93
|22,97
|% 0,66
|
|Platin
|963,92
|965,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.050,03
|1.054,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,76
|77,76
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.043,77
|2.044,07
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 156, 32 artarak (% 1.96 ) 8, 125
-
17:59XU100
Endeks 7, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 67, 446.00 milyon TL de
-
17:58EKGYO
Yüzde 4.51 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 185, 213, 358 adet işlem
-
17:57DESPC
Yüzde 5.89 oranında artışla 30.20 lira fiyatla işlem gören hissede 270, 203 adet işlem
-
17:56BEGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 073, 145 adet işlem