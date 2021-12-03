***TAMFA* *AKMEN* *AKTVK* *HALKB* *VAKVK* *QNBFB* *DENIZ* *BRKT* *ISMEN* *DNFIN* *HUZFA* *YKBNK* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,
03.12.2021 17:28
***TAMFA******AKMEN******AKTVK******HALKB******VAKVK******QNBFB******DENIZ******BRKT******ISMEN******DNFIN******HUZFA******YKBNK******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, AKTVK, BRKT, DENIZ, DNFIN, HUZFA, ISMEN, QNBFB, TAMFA, HALKB, VAKBN, VAKVK, YKBNK
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM20037 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.12.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM20086 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.12.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM20094 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.12.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM20102 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.12.2021 İtfa
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AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKA2124 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 3.12.2021 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKA2124 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 3.12.2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2129 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 3.12.2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2129 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 3.12.2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2160 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 3.12.2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2160 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 3.12.2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA2117 FİNANSMAN BONOSU 3.12.2021 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA2117 FİNANSMAN BONOSU 3.12.2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA2125 FİNANSMAN BONOSU 3.12.2021 İtfa
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK92214 FİNANSMAN BONOSU 3.12.2021 Kupon\Getiri Ödeme
HUZUR FAKTORİNG A.Ş. HUZFA TRFHZRFA2112 FİNANSMAN BONOSU 3.12.2021 İtfa
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD06LP5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.12.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD06LQ3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.12.2021 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK42221 FİNANSMAN BONOSU 3.12.2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKA2119 FİNANSMAN BONOSU 3.12.2021 İtfa
TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMFA2112 FİNANSMAN BONOSU 3.12.2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALA2111 FİNANSMAN BONOSU 3.12.2021 İtfa
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFBA2168 FİNANSMAN BONOSU 3.12.2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA2139 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 3.12.2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA2139 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 3.12.2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK42210 FİNANSMAN BONOSU 3.12.2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
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BIST