***TAMFA* *AKMEN* *GSIPD* *HLVKS* *DENIZ* *AKSFA* *ATAYM* *ISMEN* *EKTVK* *HUZFA* *ERGLI* *ISKMD* *QNBVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,
03.08.2022 17:23
***TAMFA******AKMEN******GSIPD******HLVKS******DENIZ******AKSFA******ATAYM******ISMEN******EKTVK******HUZFA******ERGLI******ISKMD******QNBVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM36835 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM36843 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM36918 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM36926 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM36934 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM37015 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM37023 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM37064 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM37072 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM37171 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM37205 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM38799 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM38906 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM38963 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM38971 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM38997 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM39003 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM39011 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM39029 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT82218 FİNANSMAN BONOSU 03/08/2022 İtfa
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ATAYM TRFATAM82215 FİNANSMAN BONOSU 03/08/2022 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK82218 FİNANSMAN BONOSU 03/08/2022 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK82226 FİNANSMAN BONOSU 03/08/2022 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK82234 FİNANSMAN BONOSU 03/08/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2228 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT82216 FİNANSMAN BONOSU 03/08/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPLCPQ09 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPLSRV77 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPLSS369 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM2SH16 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM2SJ30 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM2SR14 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM2T345 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM2TK10 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM2TL27 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM2TP64 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM2V507 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM2V614 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00K70HQ136 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00K70HQ573 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00K70HQB32 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00K70HR324 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00K70HRZ41 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00K70HS066 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/08/2022 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA82215 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/08/2022 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA82215 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
HUZUR FAKTORİNG A.Ş. HUZFA TRFHZRF82215 FİNANSMAN BONOSU 03/08/2022 İtfa
IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISKMD TRFISKM82219 FİNANSMAN BONOSU 03/08/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD82263 FİNANSMAN BONOSU 03/08/2022 İtfa
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