***TAMFA* *AKMEN* *HALKB* *ZORLF* *AKSFA* *ISMEN* *KTKVK* *DENFA* *ALJF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
03.11.2021 17:17
***TAMFA******AKMEN******HALKB******ZORLF******AKSFA******ISMEN******KTKVK******DENFA******ALJF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, AKSFA, ALJF, DENFA, ISMEN, KTKVK, TAMFA, HALKB, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM16480 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM16498 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM16506 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM16563 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM16571 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM16647 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM16654 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM16662 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM16738 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM16746 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM16795 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM16803 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM16811 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM16886 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM16894 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM16977 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM16985 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM17041 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM17058 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM17157 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM17165 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM17272 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM17280 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM17371 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM17389 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM17454 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM17462 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM17512 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM17520 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM17595 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM17603 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM17611 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM17678 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM17686 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM17694 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM17751 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM17769 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM17843 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM17850 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM17868 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM17892 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM17900 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 3.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM17918