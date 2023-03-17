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***TAMFA* *AKMEN* *HLVKS* *SMRVA* *YKBNK* *PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

17.03.2023 17:47
***TAMFA* *AKMEN* *HLVKS* *SMRVA* *YKBNK* *PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***TAMFA******AKMEN******HLVKS******SMRVA******YKBNK******PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TAMFA, PNSUT, HLVKS, AKMEN, SMRVA, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF72314 50.000.000 17.03.2023 07.07.2023 21.03.2023
- Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. PNSUT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPNST92311 200.000.000 17.03.2023 08.09.2023 21.03.2023
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA62332 500.000.000 17.03.2023 16.06.2023 21.03.2023
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AKMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYM92312 184.000.000 17.03.2023 08.09.2023 21.03.2023
- Sümer Varlık Yönetim A.Ş. SMRVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUVY82315 20.000.000 17.03.2023 08.08.2023 21.03.2023
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK72324 814.050.000 17.03.2023 13.07.2023 21.03.2023


İlgili Şirketler [TAMFA, PNSUT, HLVKS, AKMEN, SMRVA, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125919


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ALFAS 366,30 1.107.429.974 % 10,00  
EPLAS 48,86 49.324.112 % 10,00  
AZTEK 27,34 194.774.071 % 9,98  
TUCLK 31,30 49.413.318 % 9,98  
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Altın Gr. 1.198 1.198 25,52  
Cumhuriyet 8.005 8.126 118,00  
Tam 8.039 8.134 148,00  
Yarım 3.941 3.980 72,00  
Çeyrek 1.970 1.990 36,00  
Gümüş.Ons 22,21 22,24 0,53  
Gümüş Gr. 13,55 13,57 0,30  
B. Petrol 72,77 72,77 -1,93  
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