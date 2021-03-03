***TAMFA* *AKMEN* *KORTS* *ZORLF* *YATVK* *HLVKS* *VAKVK* *ISMEN* *KTKVK* *DENFA* *AKDFA* *QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım
03.03.2021 17:47
***TAMFA******AKMEN******KORTS******ZORLF******YATVK******HLVKS******VAKVK******ISMEN******KTKVK******DENFA******AKDFA******QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKDFA, AKMEN, DENFA, HLVKS, ISMEN, KORTS, KTKVK, QNBFL, TAMFA, VAKVK, YATVK, ZORLF
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04403 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04411 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04478 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04486 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04577 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04585 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04593 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04650 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04668 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04676 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04742 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04759 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04767 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04858 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04866 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04874 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04940 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM04957 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM05020 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM05038 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM05269 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM05277 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM05350 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM05368 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM05376 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM05434 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM05442 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM05459 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
DENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK32115 FİNANSMAN BONOSU 03/03/2021 İtfa
DENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK32115 FİNANSMAN BONOSU 03/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA32111 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/03/2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA32111 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04LG9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. IS İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04NO9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04NP6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04NS0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04NT8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04O03 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04OI9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04OK5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04OL3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04OM1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04OQ2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04P28 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04P36 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04P44 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04PA3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04PI6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04PQ9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04PR7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04PU1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04PV9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04PW7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04Q27 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04QA1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04QB9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04QM6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04QQ7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04R26 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04R34 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04R67 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04R75 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04R91 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04UC9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04UD7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/03/2021 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT32110 FİNANSMAN BONOSU 03/03/2021 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT32110 FİNANSMAN BONOSU 03/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT32128 FİNANSMAN BONOSU 03/03/2021 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT32136 FİNANSMAN BONOSU 03/03/2021 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT32113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/03/2021 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT32113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK32115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/03/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK32115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR32117 FİNANSMAN BONOSU 03/03/2021 İtfa
TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF32128 FİNANSMAN BONOSU 03/03/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK32124 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/03/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK32124 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK32140 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/03/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK32140 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS62115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32117 FİNANSMAN BONOSU 03/03/2021 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32117 FİNANSMAN BONOSU 03/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF82112 FİNANSMAN BONOSU 03/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT020322T17 DEVLET TAHVİLİ 03/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT240227T17 DEVLET TAHVİLİ 03/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914871
BIST