***TAMFA* *AKMEN* *NRBNK* *AKTVK* *ATLFA* *ALNTF* *ZORLF* *ISMEN* *YKBNK* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve
03.12.2020 17:48
***TAMFA******AKMEN******NRBNK******AKTVK******ATLFA******ALNTF******ZORLF******ISMEN******YKBNK******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, AKTVK, ALNTF, ATLFA, ISMEN, NRBNK, TAMFA, YKBNK, ZOREN, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02266 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02274 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02316 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02324 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02332 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02373 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02381 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02399 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02431 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02449 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02456 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02498 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02506 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02514 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02571 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02589 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02597 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02605 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02613 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02696 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02704 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02712 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02761 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02779 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02829 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02837 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02886 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02894 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02936 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02944 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM02951 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKA2025 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/12/2020 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKA2025 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK92118 FİNANSMAN BONOSU 03/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03MQ8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03MR6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03MS4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03MT2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD045E1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD045F8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD045M4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD045N2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD045O0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD045U7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD045V5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD045W3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD046C3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD046K6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD046R1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD046S9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD046Z4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD047A5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD047B3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD047C1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD047H0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD047I8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD047J6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD047P3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD047Q1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD047R9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD047X7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD048B1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD048F2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD048G0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD048H8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD048I6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD048N6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD048O4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD048V9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD048Z0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD049D5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD049H6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD049L8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD049T1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04A58 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04A66 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04A74 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04A82 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04A90 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04BB1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04BC9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04BD7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04BJ4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04BK2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04BL0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04BR7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04BS5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04BT3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/12/2020 İtfa
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURLA2012 FİNANSMAN BONOSU 03/12/2020 İtfa
TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMFA2013 FİNANSMAN BONOSU 03/12/2020 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK32115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF52115 FİNANSMAN BONOSU 03/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891238
BIST