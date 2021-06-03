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03.06.2021 17:48



***TAMFA******AKMEN******NRBNK******ATLFA******ALNTF******VAKVK******ISMEN******MPARK******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM08206 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM08214 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM08271 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM08289 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM08297 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM08313 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM08321 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM08339 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM08446 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM09329 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM09337 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM09386 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM09394 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM09402 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM09477 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM09485 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM09493 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM09659 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM09667 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF62146 FİNANSMAN BONOSU 03/06/2021 İtfa
ATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK92118 FİNANSMAN BONOSU 03/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD056X8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD057V0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD057W8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD057X6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD058D6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05AS4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05AZ9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05B72 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05B80 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05C71 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05C89 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05C97 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05CF7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05CG5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05CH3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05CN1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05CO9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05CV4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05CW2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05CX0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05D39 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05D47 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05DB4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05DC2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05DD0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05DT6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05DU4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRSMLPCA2111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL62115 FİNANSMAN BONOSU 03/06/2021 İtfa
TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF62117 FİNANSMAN BONOSU 03/06/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/06/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62154 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/06/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62154 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62118 FİNANSMAN BONOSU 03/06/2021 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62118 FİNANSMAN BONOSU 03/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62126 FİNANSMAN BONOSU 03/06/2021 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62126 FİNANSMAN BONOSU 03/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/06/2021 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62129 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/06/2021 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62129 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939917


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FRIGO 23,22 44.438.664 % 9,94  
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ICBCT 5,39 7.213.998 % 8,89  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6492 8,6548 % -0,55  
Euro 10,5263 10,5358 % -0,32  
Sterlin 12,2183 12,2795 % -0,17  
Frank 9,5824 9,6401 % -0,12  
Riyal 2,3002 2,3118 % -0,58  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.891 1.891 20,20  
Altın Gr. 526 526 2,27  
Cumhuriyet 3.484 3.536 13,00  
Tam 3.468 3.557 14,64  
Yarım 1.676 1.721 7,09  
Çeyrek 841 860 3,54  
Gümüş.Ons 27,75 27,78 0,33  
Gümüş Gr. 7,72 7,72 0,04  
B. Petrol 71,81 71,81 0,50  
Seans Raporu 18:05
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