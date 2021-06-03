***TAMFA* *AKMEN* *NRBNK* *ATLFA* *ALNTF* *VAKVK* *ISMEN* *MPARK* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
03.06.2021 17:48
***TAMFA******AKMEN******NRBNK******ATLFA******ALNTF******VAKVK******ISMEN******MPARK******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM09402 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2021 İtfa
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MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRSMLPCA2111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL62115 FİNANSMAN BONOSU 03/06/2021 İtfa
TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF62117 FİNANSMAN BONOSU 03/06/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/06/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62154 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/06/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62154 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62118 FİNANSMAN BONOSU 03/06/2021 İtfa
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ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62126 FİNANSMAN BONOSU 03/06/2021 İtfa
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ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/06/2021 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62129 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/06/2021 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62129 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
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BIST