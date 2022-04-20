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***TAMFA* *AKMEN* *ZORLF* *HLVKS* *TCRYT* *KTKVK* *EKTVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

20.04.2022 17:10
***TAMFA* *AKMEN* *ZORLF* *HLVKS* *TCRYT* *KTKVK* *EKTVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Y


***TAMFA******AKMEN******ZORLF******HLVKS******TCRYT******KTKVK******EKTVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, EKTVK, HLVKS, KTKVK, TAMFA, TCRYT, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01DC2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 20/04/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2228 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA42235 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/04/2022 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA42235 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42254 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/04/2022 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42254 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF42226 FİNANSMAN BONOSU 20/04/2022 İtfa
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD42227 FİNANSMAN BONOSU 20/04/2022 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF72212 FİNANSMAN BONOSU 20/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD150426T15 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 20/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD181023T17 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 20/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT130127T11 DEVLET TAHVİLİ 20/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT160425T17 DEVLET TAHVİLİ 20/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT181023T19 DEVLET TAHVİLİ 20/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022347


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IHAAS 19,25 12.718.624 % 10,00  
DAGHL 23,32 9.377.420 % 10,00  
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Yarım 2.938 3.014 0,31  
Çeyrek 1.474 1.507 0,16  
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Gümüş Gr. 11,56 11,57 -0,32  
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