***TAMFA* *AKMEN* *ZORLF* *HLVKS* *TCRYT* *KTKVK* *EKTVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***TAMFA******AKMEN******ZORLF******HLVKS******TCRYT******KTKVK******EKTVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, EKTVK, HLVKS, KTKVK, TAMFA, TCRYT, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01DC2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 20/04/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2228 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/04/2022 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA42235 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/04/2022 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA42235 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/04/2022 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42254 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/04/2022 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42254 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/04/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF42226 FİNANSMAN BONOSU 20/04/2022 İtfaTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD42227 FİNANSMAN BONOSU 20/04/2022 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF72212 FİNANSMAN BONOSU 20/04/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD150426T15 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 20/04/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD181023T17 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 20/04/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT130127T11 DEVLET TAHVİLİ 20/04/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT160425T17 DEVLET TAHVİLİ 20/04/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT181023T19 DEVLET TAHVİLİ 20/04/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022347BIST