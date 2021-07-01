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***TAMFA* *AKTVK* *ATLFA* *HLVKS* *VAKVK* *VAKFA* *OYYAT* *GPO* *GARFA* *YKBNK* *ODEA* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım

01.07.2021 18:07



***TAMFA******AKTVK******ATLFA******HLVKS******VAKVK******VAKFA******OYYAT******GPO******GARFA******YKBNK******ODEA******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, AKTVK, ATLFA, GARFA, GPO, HLVKS, ODEA, OYYAT, TAMFA, VAKFA, VAKVK, YKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK72126 FİNANSMAN BONOSU 1.07.2021 İtfa
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRSAKBK72111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 1.07.2021 İtfa
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRSAKBK72129 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 1.07.2021 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK72110 ORTAKLIĞA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 1.07.2021 İtfa
ATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK92126 FİNANSMAN BONOSU 1.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA72112 FİNANSMAN BONOSU 1.07.2021 İtfa
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRMGLAWWWWW2 HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU 1.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA72125 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 1.07.2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA72125 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 1.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA72119 FİNANSMAN BONOSU 1.07.2021 İtfa
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TR0OYMD01C73 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 1.07.2021 İtfa
TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF72116 FİNANSMAN BONOSU 1.07.2021 İtfa
VAKIF FAKTORİNG A.Ş. VAKFA TRFVFAS72119 FİNANSMAN BONOSU 1.07.2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK72120 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 1.07.2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK72120 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 1.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK72138 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 1.07.2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK72138 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 1.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK92911 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 1.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945515


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