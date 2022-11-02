***TAMFA* *ALNTF* *ZORLF* *HLVKS* *VAKFA* *UNLUS* *TFNVK* *ISMEN* *DENFA* *QNBFL* *SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları









***TAMFA******ALNTF******ZORLF******HLVKS******VAKFA******UNLUS******TFNVK******ISMEN******DENFA******QNBFL******SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ALNTF, DENFA, HLVKS, ISMEN, QNBFL, SKYMD, TAMFA, TFNVK, UNLUS, VAKFA, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFK2216 FİNANSMAN BONOSU 02/11/2022 İtfaDENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFKK2210 FİNANSMAN BONOSU 02/11/2022 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAK2217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/11/2022 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAK2217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/11/2022 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDK2222 FİNANSMAN BONOSU 02/11/2022 İtfaQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKRK2226 FİNANSMAN BONOSU 02/11/2022 İtfaŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDK2228 FİNANSMAN BONOSU 02/11/2022 İtfaTAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMFK2219 FİNANSMAN BONOSU 02/11/2022 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKK2218 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/11/2022 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKK2218 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/11/2022 Kupon\Getiri ÖdemeÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. UNLUS TRFDUUMK2214 FİNANSMAN BONOSU 02/11/2022 İtfaÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. UNLUS TRFDUUMK2214 FİNANSMAN BONOSU 02/11/2022 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF FAKTORİNG A.Ş. VAKFA TRFVFASK2219 FİNANSMAN BONOSU 02/11/2022 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12317 FİNANSMAN BONOSU 02/11/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD301024T10 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 02/11/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT030523T13 DEVLET TAHVİLİ 02/11/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076288BIST