***TAMFA* *ALNTF* *ZORLF* *HLVKS* *VAKFA* *UNLUS* *TFNVK* *ISMEN* *DENFA* *QNBFL* *SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları
02.11.2022 17:28
***TAMFA******ALNTF******ZORLF******HLVKS******VAKFA******UNLUS******TFNVK******ISMEN******DENFA******QNBFL******SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, DENFA, HLVKS, ISMEN, QNBFL, SKYMD, TAMFA, TFNVK, UNLUS, VAKFA, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFK2216 FİNANSMAN BONOSU 02/11/2022 İtfa
DENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFKK2210 FİNANSMAN BONOSU 02/11/2022 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAK2217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/11/2022 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAK2217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/11/2022 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDK2222 FİNANSMAN BONOSU 02/11/2022 İtfa
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKRK2226 FİNANSMAN BONOSU 02/11/2022 İtfa
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDK2228 FİNANSMAN BONOSU 02/11/2022 İtfa
TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMFK2219 FİNANSMAN BONOSU 02/11/2022 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKK2218 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/11/2022 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKK2218 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/11/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. UNLUS TRFDUUMK2214 FİNANSMAN BONOSU 02/11/2022 İtfa
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. UNLUS TRFDUUMK2214 FİNANSMAN BONOSU 02/11/2022 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF FAKTORİNG A.Ş. VAKFA TRFVFASK2219 FİNANSMAN BONOSU 02/11/2022 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12317 FİNANSMAN BONOSU 02/11/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD301024T10 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 02/11/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT030523T13 DEVLET TAHVİLİ 02/11/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076288
BIST