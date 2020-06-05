***TAMFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
05.06.2020 17:33
***TAMFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TAMFA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
09/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Tam Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTAMF92015
Nominal Değer (TL)
32.100.000
Vade Başlangıç Tarihi
05/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
09/06/2020
Vadesi (Gün)
90
İtfa Tarihi
03/09/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849555
BIST
17:21110.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 825,90
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:216,7885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0357
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7885
En Düşük
6,7351
17:217,6750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0171
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:21366,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -5,83
|Açılış
|: 366,31
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
365,80
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|278.946
|% 10,00
|
|MAALT
|79,75
|41.469.070
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.856.409
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.556.755
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|16.777.249
|% -9,84
|
|SRVGY
|17,21
|7.759.063
|% -7,42
|
|GARAN
|8,24
|1.245.199.801
|% 1,23
|
|THYAO
|12,72
|800.007.109
|% 1,03
|
|TUPRS
|89,55
|503.911.946
|% 3,47
|
|ASELS
|31,84
|397.849.988
|% 0,51
|
|PETKM
|3,79
|391.444.044
|% -1,81
|
|GARAN
|8,24
|1.245.199.801
|% 1,23
|
|EKGYO
|1,64
|243.779.094
|% -1,20
|
|PETKM
|3,79
|391.444.044
|% -1,81
|
|IHLGM
|1,33
|130.407.166
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,24
|114.292.388
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5756
|8,6186
|% 1,13
|
|Frank
|7,0067
|7,0489
|% -0,44
|
|Riyal
|1,8000
|1,8090
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|366
|366
|-5,74
|
|Cumhuriyet
|2.379
|2.409
|-38,70
|
|Tam
|2.448
|2.475
|-43,50
|
|Yarım
|1.195
|1.210
|-19,40
|
|Çeyrek
|597
|605
|-9,80
|