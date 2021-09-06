***TAMFA* *BRKT* *TCRYT* *DNFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
06.09.2021 17:52
***TAMFA******BRKT******TCRYT******DNFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TCRYT, BRKT, TAMFA, DNFIN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMDA2112 50.000.000 06.09.2021 06.12.2021 08.09.2021
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKTK2150 300.000.000 03.09.2021 05.11.2021 08.09.2021
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF32227 60.000.000 02.09.2021 03.03.2022 08.09.2021
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK92214 55.000.000 03.09.2021 02.09.2022 08.09.2021
İlgili Şirketler [TCRYT, BRKT, TAMFA, DNFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962076
BIST