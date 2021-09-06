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***TAMFA* *BRKT* *TCRYT* *DNFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

06.09.2021 17:52



***TAMFA******BRKT******TCRYT******DNFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TCRYT, BRKT, TAMFA, DNFIN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMDA2112 50.000.000 06.09.2021 06.12.2021 08.09.2021
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKTK2150 300.000.000 03.09.2021 05.11.2021 08.09.2021
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF32227 60.000.000 02.09.2021 03.03.2022 08.09.2021
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK92214 55.000.000 03.09.2021 02.09.2022 08.09.2021


İlgili Şirketler [TCRYT, BRKT, TAMFA, DNFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962076


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Tam 3.214 3.295 8,29  
Yarım 1.553 1.594 4,01  
Çeyrek 779 797 2,00  
Gümüş.Ons 24,10 24,14 0,19  
Gümüş Gr. 6,57 6,57 0,05  
B. Petrol 72,35 72,35 -0,25  
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