***TAMFA* *DENIZ* *ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
08.07.2021 18:06
***TAMFA******DENIZ******ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DENIZ, TAMFA, ISCTR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK32213 245.000.000 07.07.2021 09.03.2022 12.07.2021
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMFA2112 34.600.000 08.07.2021 03.12.2021 12.07.2021
- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFTISBK2128 485.343.217 08.07.2021 08.11.2021 12.07.2021
İlgili Şirketler [DENIZ, TAMFA, ISCTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949056
BIST
17:541.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -15,80
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:548,6869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:5410,3520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1015
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3520
En Düşük
10,2314
17:54503,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 503,83
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:54
|TUREX
|11,57
|11.708.019
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|36.452.817
|% 9,94
|
|DERHL
|4,54
|28.624.446
|% 9,93
|
|AVGYO
|3,01
|17.257.394
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.808.976
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.670.674
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|46.154.678
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.786.322
|% -9,95
|
|KATMR
|3,11
|86.017.445
|% -9,86
|
|GARAN
|8,56
|817.843.409
|% -1,95
|
|THYAO
|13,68
|713.690.167
|% -1,23
|
|KRDMD
|7,08
|543.975.753
|% -0,98
|
|PETKM
|5,36
|462.536.309
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,24
|392.051.269
|% -1,75
|
|YKBNK
|2,24
|392.051.269
|% -1,75
|
|EKGYO
|1,86
|272.932.026
|% -2,11
|
|GARAN
|8,56
|817.843.409
|% -1,95
|
|PETKM
|5,36
|462.536.309
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,22
|97.586.270
|% -1,61
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6842
|8,6869
|% 0,02
|
|Euro
|10,3121
|10,3520
|% 0,99
|
|Sterlin
|11,9164
|11,9761
|% -0,30
|
|Frank
|9,4612
|9,5182
|% 1,25
|
|Riyal
|2,3079
|2,3195
|% -0,04
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-2,75
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,11
|73,11
|-0,32
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:59CEOEM
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 136, 325 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 1 altında . İşlem hacmi 9, 589.00 milyon TL de
-
17:56EMKEL
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 839, 594 adet işlem
-
17:54BERA
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 760, 601 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, EKGYO