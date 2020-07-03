***TAMFA* *EKOFA* *AKTVK* *SEKFK* *QNBFB* *OYYAT* *DENIZ* *ISMEN* *TRMNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
03.07.2020 17:09
***TAMFA******EKOFA******AKTVK******SEKFK******QNBFB******OYYAT******DENIZ******ISMEN******TRMNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler DENIZ, EKOFA, ISMEN, OYYAT, QNBFB, SEKFK, TAMFA, TRMNK, AKTVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK72011 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/07/2020 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK72011 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK72029 FİNANSMAN BONOSU 03/07/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK72037 FİNANSMAN BONOSU 03/07/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK72052 FİNANSMAN BONOSU 03/07/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK72060 FİNANSMAN BONOSU 03/07/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK72078 FİNANSMAN BONOSU 03/07/2020 İtfa
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF72014 FİNANSMAN BONOSU 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03JK7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03JL5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03K99 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03KW0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03L49 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03L56 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03L64 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03M97 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03MA2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03N39 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03ND4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03NN3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03NX2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03O79 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03OH3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03OI1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03P11 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03P29 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03P37 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03PL2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03PM0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03Q51 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03Q69 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03Q77 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03QF2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03QG0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03QZ0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03RJ2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03RK0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMD72013 FİNANSMAN BONOSU 03/07/2020 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK72020 FİNANSMAN BONOSU 03/07/2020 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRSFNBK12110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK72053 FİNANSMAN BONOSU 03/07/2020 İtfa
TAM FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF72017 FİNANSMAN BONOSU 03/07/2020 İtfa
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TRMNK TRFTERA72019 FİNANSMAN BONOSU 03/07/2020 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854429
BIST