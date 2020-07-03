Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TAMFA* *EKOFA* *AKTVK* *SEKFK* *QNBFB* *OYYAT* *DENIZ* *ISMEN* *TRMNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

03.07.2020 17:09
GÜNCEL HABERLER



***TAMFA******EKOFA******AKTVK******SEKFK******QNBFB******OYYAT******DENIZ******ISMEN******TRMNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler DENIZ, EKOFA, ISMEN, OYYAT, QNBFB, SEKFK, TAMFA, TRMNK, AKTVK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK72011 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/07/2020 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK72011 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK72029 FİNANSMAN BONOSU 03/07/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK72037 FİNANSMAN BONOSU 03/07/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK72052 FİNANSMAN BONOSU 03/07/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK72060 FİNANSMAN BONOSU 03/07/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK72078 FİNANSMAN BONOSU 03/07/2020 İtfa
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF72014 FİNANSMAN BONOSU 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03JK7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03JL5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03K99 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03KW0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03L49 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03L56 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03L64 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03M97 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03MA2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03N39 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03ND4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03NN3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03NX2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03O79 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03OH3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03OI1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03P11 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03P29 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03P37 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03PL2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03PM0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03Q51 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03Q69 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03Q77 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03QF2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03QG0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03QZ0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03RJ2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03RK0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/07/2020 İtfa
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMD72013 FİNANSMAN BONOSU 03/07/2020 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK72020 FİNANSMAN BONOSU 03/07/2020 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRSFNBK12110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK72053 FİNANSMAN BONOSU 03/07/2020 İtfa
TAM FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF72017 FİNANSMAN BONOSU 03/07/2020 İtfa
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TRMNK TRFTERA72019 FİNANSMAN BONOSU 03/07/2020 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854429


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:28115.513
Değişim :  -1,19% |  -1.395,09
Açılış :  117.316  
Önceki Kapanış :  116.908  
En Yüksek
117.391 En Düşük
115.312
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 1.430,00 1.489.839 % 10,00  
KUTPO 38,84 44.267.801 % 9,97  
SAYAS 4,64 7.101.445 % 9,95  
DOBUR 14,60 2.832.457 % 9,94  
BURCE 10,53 17.321.528 % 9,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5305 8,5732 % 0,13  
Frank 7,2330 7,2765 % 0,16  
Riyal 1,8254 1,8345 % 0,20  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.775 -0,60  
Altın Gr. 392 392 0,67  
Cumhuriyet 2.538 2.559 4,50  
Tam 2.613 2.626 4,70  
Yarım 1.269 1.284 2,30  
Çeyrek 635 643 1,10  
Gümüş.Ons 18,01 18,05 0,09  
Gümüş Gr. 3,98 3,98 0,02  
B. Petrol 42,53 42,53 -0,61  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru