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***TAMFA* *EMVAR* *KORTS* *KOCFN* *AKSFA* *EKTVK* *NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

02.06.2022 17:13
***TAMFA* *EMVAR* *KORTS* *KOCFN* *AKSFA* *EKTVK* *NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Y


***TAMFA******EMVAR******KORTS******KOCFN******AKSFA******EKTVK******NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKSFA, EKTVK, EMVAR, KOCFN, KORTS, NURVK, TAMFA

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT62228 FİNANSMAN BONOSU 02/06/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62281 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/06/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62281 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVKA2218 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
KOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRFKCTF62224 FİNANSMAN BONOSU 02/06/2022 İtfa
KOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRFKCTF62224 FİNANSMAN BONOSU 02/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTK2315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA62223 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/06/2022 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA62223 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF62216 FİNANSMAN BONOSU 02/06/2022 İtfa
TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF62224 FİNANSMAN BONOSU 02/06/2022 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034320


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ALMAD 3,19 4.762.120 % 10,00  
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Tam 6.555 6.720 19,90  
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