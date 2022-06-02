***TAMFA* *EMVAR* *KORTS* *KOCFN* *AKSFA* *EKTVK* *NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***TAMFA******EMVAR******KORTS******KOCFN******AKSFA******EKTVK******NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKSFA, EKTVK, EMVAR, KOCFN, KORTS, NURVK, TAMFAMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT62228 FİNANSMAN BONOSU 02/06/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62281 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/06/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62281 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVKA2218 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeKOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRFKCTF62224 FİNANSMAN BONOSU 02/06/2022 İtfaKOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRFKCTF62224 FİNANSMAN BONOSU 02/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTK2315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA62223 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/06/2022 İtfaNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA62223 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF62216 FİNANSMAN BONOSU 02/06/2022 İtfaTAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF62224 FİNANSMAN BONOSU 02/06/2022 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034320BIST