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***TAMFA* *HLVKS* *PBTR* *TCRYT* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

20.04.2022 18:00
***TAMFA* *HLVKS* *PBTR* *TCRYT* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***TAMFA******HLVKS******PBTR******TCRYT******AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TAMFA, TCRYT, HLVKS, AKBNK, PBTR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF72215 74.000.000 20.04.2022 04.07.2022 22.04.2022
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMDE2225 50.000.000 20.04.2022 12.10.2022 22.04.2022
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA82215 100.000.000 20.04.2022 03.08.2022 22.04.2022
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSAKBK62310 87.100.000 20.04.2022 14.06.2023 22.04.2022
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPAST82219 100.000.000 20.04.2022 26.08.2022 22.04.2022


İlgili Şirketler [TAMFA, TCRYT, HLVKS, AKBNK, PBTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022360


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ALCAR 333,40 118.602.323 % 10,00  
MANAS 27,38 83.459.400 % 9,96  
DAGI 3,54 50.885.072 % 9,94  
DAGHL 21,20 10.616.766 % 9,90  
NATEN 69,15 317.799.266 % 9,67  
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Riyal 3,8995 3,9191 % 0,12  
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Altın Gr. 920 920 1,91  
Cumhuriyet 6.106 6.199 -43,00  
Tam 6.078 6.229 -39,05  
Yarım 2.938 3.013 -18,89  
Çeyrek 1.473 1.507 -9,44  
Gümüş.Ons 25,10 25,12 -0,07  
Gümüş Gr. 11,84 11,84 -0,02  
B. Petrol 105 105 -2,37  
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