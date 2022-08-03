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***TAMFA* *ISKMD* *HALKB* *HLVKS* *ATAYM* *AKSFA* *ISMEN* *SMRFA* *QNBFL* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem

03.08.2022 17:45
***TAMFA* *ISKMD* *HALKB* *HLVKS* *ATAYM* *AKSFA* *ISMEN* *SMRFA* *QNBFL* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçl


***TAMFA******ISKMD******HALKB******HLVKS******ATAYM******AKSFA******ISMEN******SMRFA******QNBFL******ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TAMFA, ATAYM, HALKB, HLVKS, ISMEN, AKSFA, QNBFL, ERGLI, ISKMD, SMRFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMFK2219 101.000.000 03.08.2022 02.11.2022 05.08.2022
- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ATAYM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATAME2212 32.500.000 03.08.2022 07.10.2022 05.08.2022
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHALE2240 125.500.000 03.08.2022 14.10.2022 05.08.2022
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKAE2223 100.000.000 03.08.2022 26.10.2022 05.08.2022
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD92221 1.160.930.000 03.08.2022 16.09.2022 05.08.2022
- Ak Faktoring A.Ş. AKSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFTK2211 21.500.000 03.08.2022 03.11.2022 05.08.2022
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKRK2226
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