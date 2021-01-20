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***TAMFA* *KORTS* *BRKT* *INFO* *ODEA* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

20.01.2021 17:38



***TAMFA******KORTS******BRKT******INFO******ODEA******AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TAMFA, ODEA, KORTS, BRKT, AKBNK, INFO]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF52118 45.700.000 20.01.2021 05.05.2021 22.01.2021
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF62117 56.800.000 20.01.2021 03.06.2021 22.01.2021
- Odea Bank A.Ş. ODEA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFODEA32139 62.947.000 20.01.2021 26.03.2021 22.01.2021
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKORT22213 119.890.000 20.01.2021 02.02.2022 22.01.2021
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKORT62117 51.480.000 20.01.2021 29.06.2021 22.01.2021
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDBRKT32161 150.000.000 20.01.2021 31.03.2021 22.01.2021
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKBK42129 1.000.000.000 20.01.2021 19.04.2021 22.01.2021
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM42115 10.000.000 20.01.2021 21.04.2021 22.01.2021
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