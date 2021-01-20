***TAMFA* *KORTS* *GEDIK* *GARAN* *ARCLK* *BRKT* *TFNVK* *ISGYO* *ZOREN* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***TAMFA******KORTS******GEDIK******GARAN******ARCLK******BRKT******TFNVK******ISGYO******ZOREN******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, ARCLK, BRKT, GARAN, GEDIK, ISGYO, KORTS, TAMFA, TFNVK, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK12148 FİNANSMAN BONOSU 20.01.2021 İtfaARÇELİK A.Ş. ARCLK TRSARCL72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.01.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12122 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20.01.2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12122 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20.01.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12130 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20.01.2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12130 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20.01.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN22129 FİNANSMAN BONOSU 20.01.2021 Kupon\Getiri ÖdemeGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM12113 FİNANSMAN BONOSU 20.01.2021 İtfaGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM12113 FİNANSMAN BONOSU 20.01.2021 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRFISGY12110 FİNANSMAN BONOSU 20.01.2021 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT12112 FİNANSMAN BONOSU 20.01.2021 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT12112 FİNANSMAN BONOSU 20.01.2021 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.01.2021 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.01.2021 Kupon\Getiri ÖdemeSGT SANAYİ VE TİCARİ ÜRÜNLER DIŞ TİCARET A.Ş. SGTS TRSSGTD72217 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.01.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF12112 FİNANSMAN BONOSU 20.01.2021 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK32115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20.01.2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.01.2021 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.01.2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12124 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.01.2021 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12124 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.01.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT180123T10 DEVLET TAHVİLİ 20.01.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT210721T11 DEVLET TAHVİLİ 20.01.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903516BIST