***TAMFA* *KORTS* *GEDIK* *GARAN* *ARCLK* *BRKT* *TFNVK* *ISGYO* *ZOREN* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
20.01.2021 17:32
***TAMFA******KORTS******GEDIK******GARAN******ARCLK******BRKT******TFNVK******ISGYO******ZOREN******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, ARCLK, BRKT, GARAN, GEDIK, ISGYO, KORTS, TAMFA, TFNVK, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK12148 FİNANSMAN BONOSU 20.01.2021 İtfa
ARÇELİK A.Ş. ARCLK TRSARCL72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.01.2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12122 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20.01.2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12122 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20.01.2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12130 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20.01.2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12130 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20.01.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN22129 FİNANSMAN BONOSU 20.01.2021 Kupon\Getiri Ödeme
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM12113 FİNANSMAN BONOSU 20.01.2021 İtfa
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM12113 FİNANSMAN BONOSU 20.01.2021 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRFISGY12110 FİNANSMAN BONOSU 20.01.2021 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT12112 FİNANSMAN BONOSU 20.01.2021 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT12112 FİNANSMAN BONOSU 20.01.2021 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.01.2021 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.01.2021 Kupon\Getiri Ödeme
SGT SANAYİ VE TİCARİ ÜRÜNLER DIŞ TİCARET A.Ş. SGTS TRSSGTD72217 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.01.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF12112 FİNANSMAN BONOSU 20.01.2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK32115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20.01.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.01.2021 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.01.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12124 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.01.2021 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12124 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.01.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT180123T10 DEVLET TAHVİLİ 20.01.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT210721T11 DEVLET TAHVİLİ 20.01.2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903516
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