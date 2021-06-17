***TAMFA* *MBFTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
17.06.2021 17:40
***TAMFA******MBFTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TAMFA, MBFTR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMFE2118 45.920.000 15.06.2021 05.10.2021 21.06.2021
- Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. MBFTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFMCBF62210 250.000.000 17.06.2021 16.06.2022 21.06.2021
İlgili Şirketler [TAMFA, MBFTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942871
BIST
17:581.417
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -14,62
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.414
17:588,7261
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1103
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,7266
En Düşük
8,6029
17:5810,4239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0820
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4239
En Düşük
10,2877
17:58497,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -4,08
|Açılış
|: 497,95
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
493,06
BIST En Aktif Hisseler17:58
|RODRG
|18,70
|3.659.754
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,50
|1.529.832
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|1.946.655
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.737.968
|% 9,99
|
|AYCES
|66,40
|3.672.530
|% 9,93
|
|BERA
|18,81
|28.173.938
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|257.916
|% -9,96
|
|PENTA
|32,44
|68.403.584
|% -7,84
|
|YESIL
|2,14
|277.261.869
|% -7,76
|
|MERIT
|16,90
|1.619.402
|% -7,70
|
|THYAO
|14,66
|1.894.817.878
|% 2,37
|
|GARAN
|8,21
|1.298.689.971
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,13
|897.622.447
|% -4,05
|
|BJKAS
|6,89
|691.904.796
|% 1,62
|
|BOBET
|5,86
|597.139.860
|% 7,72
|
|EKGYO
|2,13
|897.622.447
|% -4,05
|
|YKBNK
|2,18
|487.431.526
|% -2,24
|
|GARAN
|8,21
|1.298.689.971
|% -1,79
|
|THYAO
|14,66
|1.894.817.878
|% 2,37
|
|YESIL
|2,14
|277.261.869
|% -7,76
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7237
|8,7261
|% 1,28
|
|Euro
|10,4163
|10,4239
|% 0,79
|
|Sterlin
|12,0806
|12,1412
|% 0,57
|
|Frank
|9,4543
|9,5112
|% 0,10
|
|Riyal
|2,3088
|2,3204
|% 0,80
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-32,07
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-5,16
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,18
|
|B. Petrol
|74,16
|74,16
|-0,23
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 12, 858.00 milyon TL de
-
17:56YAPRK
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 111 adet işlem
-
17:55ISGSY
Yüzde -4.99 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 542, 663 adet işlem
-
17:53EUKYO
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 556, 810 adet işlem
-
17:52YESIL
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 925, 127 adet işlem