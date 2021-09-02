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***TAMFA* *NRBNK* *KORTS* *QNBFF* *OSMEN* *ISMEN* *SMRFA* *EKTVK* *AKDFA* *MPARK* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları

02.09.2021 17:36



***TAMFA******NRBNK******KORTS******QNBFF******OSMEN******ISMEN******SMRFA******EKTVK******AKDFA******MPARK******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKDFA, EKTVK, ISMEN, KORTS, MPARK, NRBNK, OSMEN, QNBFF, SMRFA, TAMFA, ZOREN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDN92116 FİNANSMAN BONOSU 02/09/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS82214 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD92114 FİNANSMAN BONOSU 02/09/2021 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT92114 FİNANSMAN BONOSU 02/09/2021 İtfa
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRSMLPCA2111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL92120 FİNANSMAN BONOSU 02/09/2021 İtfa
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN TR0OSMK01CH6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 02/09/2021 İtfa
QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF92114 FİNANSMAN BONOSU 02/09/2021 İtfa
SÜMER FAKTORİNG A.Ş. SMRFA TRFSUMFA2119 FİNANSMAN BONOSU 02/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF92114 FİNANSMAN BONOSU 02/09/2021 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62210 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961517


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