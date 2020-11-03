***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, 27 Ekim 2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 2 Kasım 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiş, Şirketimizin ünvanı TAM FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmiştir. Bununla birlikte, Şirketimizin Esas Sözleşme "ŞİRKET UNVANI" başlıklı 2‘inci maddesindeki TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ olan Şirket ünvanı TAM FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmiş ve esas sözleşme tadil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885910BIST