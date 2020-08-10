***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarTam Faktoring A.Ş. 01/01/2020-30/06/2020 Dönemi Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867570BIST