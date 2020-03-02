***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler107.320 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 -55.326 14.595 0 66.625TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye107.320 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 -55.326 14.595 0 66.625Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 14.641 0 14.750Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı9.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.595 -14.595 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.595 -14.595 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler116.820 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0 0 0 -40.731 14.641 0 90.875Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler116.820 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0 0 0 -40.731 14.641 0 90.875TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye116.820 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0 0 0 -40.731 14.641 0 90.875Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -210 0 0 0 0 0 0 0 0 33.548 0 33.338Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 14.641 -14.641 0 288Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.641 -14.641 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 0 0 0 288Dönem Sonu Bakiyeler116.820 0 0 0 0 -65 0 0 0 0 0 0 288 -26.090 33.548 0 124.501Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ18 299.282 277.905FAKTORİNG GELİRLERİ299.282 277.905Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler210.924 243.881İskontolu210.883 243.834Diğer41 47Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar88.358 34.024İskontolu88.358 34.024Diğer0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)19 -152.451 -172.445Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-55.426 -54.556Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-80.175 -105.036Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-6.876 -819İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.783 -2.246Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-8.191 -9.788BRÜT KAR (ZARAR)146.831 105.460ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)20 -86.832 -71.836Personel Giderleri-53.181 -43.393Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-249 -188Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-17.286 -21.937Diğer-16.116 -6.318BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)59.999 33.624DİĞER FAALİYET GELİRLERİ21 17.022 10.687Bankalardan Alınan Faizler1.127 1.068Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 3Kambiyo İşlemleri Karı90 3.219Diğer15.805 6.397KARŞILIK GİDERLERİ-34.926 -23.762Özel Karşılıklar-33.311 -23.762Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar0 0Diğer-1.615 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-48 -3.019Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 -682Kambiyo İşlemleri Zararı-48 -2.337Diğer0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)42.047 17.530BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)42.047 17.530SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)22 -8.499 -2.889Cari Vergi Karşılığı-11.540 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -2.889Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi3.041 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)33.548 14.641DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI33.548 14.641Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları33.548 14.641Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kar 0,28720000 0,12530000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı32.273 50.212Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri210.616 244.949Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-137.594 -169.599Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar88.358 34.024Elde Edilen Diğer Kazançlar15.895 9.619Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5,21 13.830 5.210Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-56.288 -43.682Ödenen Vergiler-35.475 0Diğer-67.069 -30.309Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-30.349 -39.378Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-253.629 -4.723Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.540 -7.880Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)23.690 -12.394Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)3.929 1.812Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)149.660 -29.936Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)47.541 13.743Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.924 10.834YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller6 -7.572 -9.573Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 12Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-9.224 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-16.796 -9.561FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit38.000 30.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -30.000İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-4.784 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit33.216 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)18.344 1.273Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.398 1.125Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar20.742 2.398Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)33.548 14.641DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-210 109Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-210 109Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-263 140Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler53 -31Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)33.338 14.750Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 20.746 1 20.747 2.365 33 2.398GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 857.048 0 857.048 615.795 24 615.819Faktoring Alacakları5 856.932 0 856.932 615.499 24 615.523İskontolu Faktoring Alacakları (Net)855.296 0 855.296 615.499 24 615.523Diğer Faktoring Alacakları1.636 0 1.636 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar5 37.353 0 37.353 25.072 0 25.072Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -37.237 0 -37.237 -24.776 0 -24.776ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6 38.640 0 38.640 15.765 0 15.765MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7 15.101 0 15.101 9.137 0 9.137YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI8 10.877 0 10.877 7.783 0 7.783DİĞER AKTİFLER9 19.800 260 20.060 23.118 190 23.308ARA TOPLAM962.212 261 962.473 673.963 247 674.210SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI962.212 261 962.473 673.963 247 674.210YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER10 336.636 0 336.636 186.903 0 186.903FAKTORİNG BORÇLARI11 400.985 0 400.985 377.295 0 377.295KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR12 27.568 0 27.568 5.102 0 5.102İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)13 38.000 0 38.000 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR14 8.149 0 8.149 4.787 0 4.787Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı6.200 0 6.200 4.346 0 4.346Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.949 0 1.949 441 0 441CARİ VERGİ BORCU6.367 0 6.367 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER15 20.267 0 20.267 9.248 0 9.248ARA TOPLAM837.972 0 837.972 583.335 0 583.335SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR124.501 0 124.501 90.875 0 90.875Ödenmiş Sermaye16 116.820 0 116.820 116.820 0 116.820Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-65 0 -65 145 0 145Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri288 0 288 0 0 0Yasal Yedekler0 0 0 0 0 0Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler0 0 0 0 0 0Diğer Kar Yedekleri288 0 288 0 0 0Kar veya Zarar7.458 0 7.458 -26.090 0 -26.090Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-26.090 0 -26.090 -40.731 0 -40.731Dönem Net Kâr veya Zararı33.548 0 33.548 14.641 0 14.641Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI962.473 0 962.473 674.210 0 674.210Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ17 39.885 114 39.999 47.791 101 47.892ALINAN TEMİNATLAR17 26.128.554 0 26.128.554 20.925.897 0 20.925.897VERİLEN TEMİNATLAR17 39.821 0 39.821 42.799 0 42.799TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER5,17 957.389 499 957.888 709.032 0 709.032NAZIM HESAPLAR TOPLAMI27.165.649 613 27.166.262 21.725.519 101 21.725.620http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823638BIST