Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

03.11.2020 18:13
GÜNCEL HABERLER



***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
14/10/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
27/10/2020
Saati
14:00
Adresi
Cemal Sahir Sokak Profilo Plaza A Blok Kat 2 N26/28 Mecidiyeköy, Şişli/İstanbul
Gündem
Açıklamalar bölümünde gündem maddelerini görebilirsiniz.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi
02/11/2020
Açıklamalar

GÜNDEM:
1.      Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2.      Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarını imza etme yetkisinin verilmesi,
3.      Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. Maddesinin değiştirilmesi,
        
4.      Dilek, temenni ve kapanış.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885901


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.151
Değişim :  1,51% |  17,12
Açılış :  1.139  
Önceki Kapanış :  1.134  
En Yüksek
1.156 En Düşük
1.123
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 3,30 19.070.419 % 10,00  
KSTUR 130,90 335.626 % 10,00  
PKENT 650,10 277.593 % 10,00  
MEGAP 12,32 2.833.711 % 10,00  
MEGAP 12,32 2.833.711 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4113 8,4118 % -0,34  
Euro 9,8662 9,8807 % 0,58  
Sterlin 10,9458 11,0007 % 0,71  
Frank 9,1859 9,2413 % 0,47  
Riyal 2,2370 2,2482 % -0,31  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.908 12,09  
Altın Gr. 517 517 2,36  
Cumhuriyet 3.474 3.527 77,00  
Tam 3.451 3.538 70,58  
Yarım 1.668 1.711 34,14  
Çeyrek 837 856 17,07  
Gümüş.Ons 24,18 24,22 0,10  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 0,02  
B. Petrol 39,83 39,83 0,86  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru