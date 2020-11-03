***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi14/10/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih27/10/2020Saati14:00AdresiCemal Sahir Sokak Profilo Plaza A Blok Kat 2 N26/28 Mecidiyeköy, Şişli/İstanbulGündemAçıklamalar bölümünde gündem maddelerini görebilirsiniz.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Genel Kurul Tescil Tarihi02/11/2020AçıklamalarGÜNDEM:1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2. Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarını imza etme yetkisinin verilmesi,3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. Maddesinin değiştirilmesi,4. Dilek, temenni ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885901BIST