***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
05.08.2020 17:45
***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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05.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç limiti başvurusuna istinaden Sermaye Piyasası Kurulunun 28.07.2020 tarih ve 48/955 sayılı kararı kapsamında onaylanan
ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865445
BIST
17:561.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:567,0445
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,1456
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:568,4059
En Yüksek
|Değişim
|: 2,94%
|| 0,2403
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4059
En Düşük
8,1274
17:56462,59
En Yüksek
|Değişim
|: 3,50%
|| 15,66
|Açılış
|: 462,59
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,34
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,96
|421.423.130
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|31.338.261
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.594.115
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.580.285
|% 9,98
|
|INTEM
|13,13
|14.409.835
|% 9,97
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|MRSHL
|118,90
|58.153.849
|% -9,99
|
|KRGYO
|6,58
|17.457.983
|% -9,99
|
|SISE
|6,21
|2.627.496.100
|% 8,00
|
|EKGYO
|2,11
|1.544.328.546
|% -0,94
|
|GARAN
|6,82
|1.396.722.713
|% 0,89
|
|KRDMD
|2,87
|960.489.749
|% 3,24
|
|AKBNK
|5,04
|931.352.186
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,11
|1.544.328.546
|% -0,94
|
|SISE
|6,21
|2.627.496.100
|% 8,00
|
|KRDMD
|2,87
|960.489.749
|% 3,24
|
|GARAN
|6,82
|1.396.722.713
|% 0,89
|
|AKBNK
|5,04
|931.352.186
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2430
|9,2894
|% 3,04
|
|Frank
|7,7485
|7,7952
|% 3,22
|
|Riyal
|1,8748
|1,8842
|% 2,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.047
|2.048
|28,09
|
|Altın Gr.
|465
|465
|17,84
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.102
|117,80
|
|Tam
|3.142
|3.192
|121,00
|
|Yarım
|1.525
|1.558
|61,40
|
|Çeyrek
|765
|780
|29,60
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,96
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,35
|
|B. Petrol
|46,02
|46,02
|1,59
|
Seans Raporu
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Endeks 1, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 21, 554.00 milyon TL de
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17:57ACSEL
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