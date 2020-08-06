***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
06.08.2020 11:17
***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç limiti başvurusuna istinaden Sermaye Piyasası Kurulunun 28.07.2020 tarih ve 48/955 sayılı kararı kapsamında onaylanan
ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865610
BIST
17:071.049
En Yüksek
|Değişim
|: -3,88%
|| -42,31
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
17:077,2991
En Yüksek
|Değişim
|: 3,61%
|| 0,2545
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3108
En Düşük
7,0287
17:078,6665
En Yüksek
|Değişim
|: 3,46%
|| 0,2898
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6770
En Düşük
8,3315
17:07485,39
En Yüksek
|Değişim
|: 5,11%
|| 23,61
|Açılış
|: 485,39
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
486,13
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|34.075.294
|% 10,00
|
|RTALB
|47,18
|96.191.929
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|38.038.622
|% 9,97
|
|ULUUN
|10,71
|194.861.434
|% 9,96
|
|ERSU
|4,42
|30.958.342
|% 9,95
|
|KARTN
|549,00
|12.207.375
|% -10,00
|
|ALCAR
|71,10
|4.776.286
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|5.879.623
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|4.206.001
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|1.496.820
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,94
|2.190.566.695
|% -7,18
|
|GARAN
|6,56
|1.315.301.554
|% -3,24
|
|SISE
|5,92
|1.032.214.654
|% -5,13
|
|AKBNK
|4,77
|1.029.621.271
|% -4,98
|
|ASELS
|15,85
|947.215.425
|% -5,88
|
|EKGYO
|1,94
|2.190.566.695
|% -7,18
|
|ODAS
|2,16
|571.279.037
|% -7,69
|
|YKBNK
|2,06
|461.210.021
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,77
|1.029.621.271
|% -4,98
|
|GARAN
|6,56
|1.315.301.554
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5671
|9,6151
|% 3,84
|
|Frank
|7,9780
|8,0261
|% 3,27
|
|Riyal
|1,9380
|1,9477
|% 3,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.063
|2.064
|25,35
|
|Altın Gr.
|483
|483
|21,71
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.339
|244,50
|
|Tam
|3.299
|3.455
|271,30
|
|Yarım
|1.601
|1.674
|120,20
|
|Çeyrek
|803
|842
|64,00
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,31
|1,33
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,52
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|0,40
|
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