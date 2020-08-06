***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.08.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç limiti başvurusuna istinaden Sermaye Piyasası Kurulunun 28.07.2020 tarih ve 48/955 sayılı kararı kapsamında onaylananihraç belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865610BIST