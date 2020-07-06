***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.07.2020 17:25
***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.07.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.06.2020 tarihli toplantısında, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimiz ana sözleşmesinin 15. maddesi gereğince 350.000.000.-TL'ye kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin yerine getirilmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 350.000.000 Türk Lirası borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855149
BIST
18:00118.504
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 2.755,40
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.512
En Düşük
116.674
18:006,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
18:007,7704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0425
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
18:00393,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,25
|Açılış
|: 393,38
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|SKTAS
|3,41
|26.435.113
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.230.965
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.930.591
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|277.993.835
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,69
|1.365.028.366
|% 5,17
|
|EKGYO
|2,14
|1.338.065.002
|% 4,90
|
|ODAS
|2,82
|1.092.806.260
|% 7,63
|
|SISE
|6,01
|958.778.000
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,23
|880.845.817
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,14
|1.338.065.002
|% 4,90
|
|ODAS
|2,82
|1.092.806.260
|% 7,63
|
|IHLGM
|1,84
|654.169.730
|% 9,52
|
|SKBNK
|1,75
|491.540.220
|% 9,37
|
|ALBRK
|1,95
|540.121.099
|% 6,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5439
|8,5867
|% 0,07
|
|Frank
|7,2710
|7,3149
|% 0,65
|
|Riyal
|1,8232
|1,8324
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|8,13
|
|Altın Gr.
|393
|393
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.548
|2.568
|13,80
|
|Tam
|2.623
|2.635
|14,20
|
|Yarım
|1.274
|1.289
|6,90
|
|Çeyrek
|637
|645
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,31
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,04
|0,07
|
|B. Petrol
|43,31
|43,31
|0,51
|