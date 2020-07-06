***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru YapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 30.06.2020İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 06.07.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.06.2020 tarihli toplantısında, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimiz ana sözleşmesinin 15. maddesi gereğince 350.000.000.-TL'ye kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin yerine getirilmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 350.000.000 Türk Lirası borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855149BIST