***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Borçlanma araçları tebliği uyarınca hesaplanan borçlanma aracı limiti dikkate alınarak 276.000.000-TL ihrac limiti onaylanmıştır.Yetkili Organ Karar Tarihi 30.06.2020İhraç Tavanı Tutarı 276.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 06.07.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.07.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.07.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 28.07.2020 tarih ve 48/955 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 350.000.000-TL tutarındaki talebimiz hesaplanan borçlanma aracı limiti dikkate alınarak 276.000.000- TL olarak onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi_onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865444BIST