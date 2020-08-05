***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.08.2020 17:45
***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Borçlanma araçları tebliği uyarınca hesaplanan borçlanma aracı limiti dikkate alınarak 276.000.000-TL ihrac limiti onaylanmıştır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 276.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.07.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.07.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 28.07.2020 tarih ve 48/955 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 350.000.000-TL tutarındaki talebimiz hesaplanan borçlanma aracı limiti dikkate alınarak 276.000.000- TL olarak onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi_onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865444
BIST
17:541.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,11
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:547,0464
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,1475
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:548,4102
En Yüksek
|Değişim
|: 3,00%
|| 0,2446
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4102
En Düşük
8,1274
17:54464,77
En Yüksek
|Değişim
|: 3,99%
|| 17,84
|Açılış
|: 464,77
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,34
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,96
|421.423.130
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|31.338.261
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.594.115
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.580.285
|% 9,98
|
|INTEM
|13,13
|14.409.835
|% 9,97
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|MRSHL
|118,90
|58.153.849
|% -9,99
|
|KRGYO
|6,58
|17.457.983
|% -9,99
|
|SISE
|6,21
|2.627.496.100
|% 8,00
|
|EKGYO
|2,11
|1.544.328.546
|% -0,94
|
|GARAN
|6,82
|1.396.722.713
|% 0,89
|
|KRDMD
|2,87
|960.489.749
|% 3,24
|
|AKBNK
|5,04
|931.352.186
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,11
|1.544.328.546
|% -0,94
|
|SISE
|6,21
|2.627.496.100
|% 8,00
|
|KRDMD
|2,87
|960.489.749
|% 3,24
|
|GARAN
|6,82
|1.396.722.713
|% 0,89
|
|AKBNK
|5,04
|931.352.186
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2430
|9,2894
|% 3,04
|
|Frank
|7,7485
|7,7952
|% 3,22
|
|Riyal
|1,8748
|1,8842
|% 2,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.047
|2.048
|28,09
|
|Altın Gr.
|465
|465
|17,84
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.102
|117,80
|
|Tam
|3.142
|3.192
|121,00
|
|Yarım
|1.525
|1.558
|61,40
|
|Çeyrek
|765
|780
|29,60
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,96
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,35
|
|B. Petrol
|46,02
|46,02
|1,59
|
Seans Raporu
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