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***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

05.08.2020 17:45
GÜNCEL HABERLER



***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesi Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Borçlanma araçları tebliği uyarınca hesaplanan borçlanma aracı limiti dikkate alınarak 276.000.000-TL ihrac limiti onaylanmıştır.

Yetkili Organ Karar Tarihi 30.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 276.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.07.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.07.2021

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 28.07.2020 tarih ve 48/955 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 350.000.000-TL tutarındaki talebimiz hesaplanan borçlanma aracı limiti dikkate alınarak 276.000.000- TL olarak onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi_onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865444


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KLGYO 7,92 31.338.261 % 10,00  
DOBUR 30,58 5.594.115 % 10,00  
AVISA 13,99 8.580.285 % 9,98  
INTEM 13,13 14.409.835 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,2430 9,2894 % 3,04  
Frank 7,7485 7,7952 % 3,22  
Riyal 1,8748 1,8842 % 2,46  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.047 2.048 28,09  
Altın Gr. 465 465 17,84  
Cumhuriyet 3.050 3.102 117,80  
Tam 3.142 3.192 121,00  
Yarım 1.525 1.558 61,40  
Çeyrek 765 780 29,60  
Gümüş.Ons 26,92 26,96 0,93  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,35  
B. Petrol 46,02 46,02 1,59  
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