***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
03.06.2020 10:52
***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fitch Ratings Ltd. ("Fitch Ratings") ile Şirketimiz arasında 21 Mayıs 2020 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında Fitch Ratings tarafından verilen kredi derecelendirme çalışmaları tamamlanmıştır.
Bu kapsamda Şirketimizin faaliyetleri ve finansal yapısı dikkate alınarak 2 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Fitch Ratings tarafından yayımlanmış olan kredi derecelendirme notları aşağıdadır.
Tam Faktoring A.Ş. nin ulusal uzun vadeli TP Kredi notu BBB (tur) olarak açıklanmıştır.
Not Görünüm
Uluslararası Uzun Vadeli YP
B Negatif
Uluslararası Uzun Vadeli TP
B Negatif
Ulusal Uzun Vadeli TP
BBB (tur) Durağan
Konuyla ilgili Fitch Ratings tarafından yapılan basın açıklamasına www.fitchratings.com/site/pr/10124607 adresinden ulaşabiliriniz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848704
BIST
12:09108.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 829,43
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
12:096,7476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0424
|Açılış
|: 6,7740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7476
En Düşük
6,6727
12:097,5684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0670
|Açılış
|: 7,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5717
En Düşük
7,4561
12:09372,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,44
|Açılış
|: 372,57
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|17,93
|1.475.262
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|3.232.295
|% 9,96
|
|EGCYO
|1,14
|371.881
|% 9,62
|
|EMNIS
|4,46
|161.247
|% 9,58
|
|EGGUB
|86,20
|17.511.609
|% 7,35
|
|CMENT
|25,90
|3.124.222
|% -6,16
|
|KENT
|507,70
|785.997
|% -3,81
|
|MNDRS
|2,32
|47.059.146
|% -3,33
|
|DITAS
|16,83
|481.664
|% -3,05
|
|CIMSA
|9,13
|26.242.574
|% -2,35
|
|GARAN
|8,25
|796.652.686
|% 2,36
|
|ASELS
|32,10
|542.686.600
|% -1,59
|
|AKBNK
|5,87
|264.391.269
|% 1,56
|
|GUSGR
|3,70
|193.335.775
|% 4,23
|
|EREGL
|8,37
|177.146.678
|% 1,33
|
|GARAN
|8,25
|796.652.686
|% 2,36
|
|KARSN
|1,85
|127.826.927
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,43
|149.640.747
|% 0,41
|
|GUSGR
|3,70
|193.335.775
|% 4,23
|
|AKBNK
|5,87
|264.391.269
|% 1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4613
|8,5038
|% 0,95
|
|Frank
|6,9810
|7,0231
|% 0,72
|
|Riyal
|1,7911
|1,8000
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-8,87
|
|Altın Gr.
|372
|372
|0,37
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.511
|-40,00
|
|Tam
|2.487
|2.518
|-1,40
|
|Yarım
|1.214
|1.229
|-4,50
|
|Çeyrek
|607
|615
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,05
|40,05
|0,48
|