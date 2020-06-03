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***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

03.06.2020 10:52
GÜNCEL HABERLER



***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fitch Ratings Ltd. ("Fitch Ratings") ile Şirketimiz arasında 21 Mayıs 2020 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında Fitch Ratings tarafından verilen kredi derecelendirme çalışmaları tamamlanmıştır.
Bu kapsamda Şirketimizin faaliyetleri ve finansal yapısı dikkate alınarak 2 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Fitch Ratings tarafından yayımlanmış olan kredi derecelendirme notları aşağıdadır. 
Tam Faktoring A.Ş. nin ulusal uzun vadeli TP Kredi notu BBB (tur) olarak açıklanmıştır.
Not Görünüm
Uluslararası Uzun Vadeli YP
B Negatif
Uluslararası Uzun Vadeli TP
B Negatif
Ulusal Uzun Vadeli TP
BBB (tur) Durağan
Konuyla ilgili Fitch Ratings tarafından yapılan basın açıklamasına www.fitchratings.com/site/pr/10124607 adresinden ulaşabiliriniz.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848704


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DOBUR 14,02 3.232.295 % 9,96  
EGCYO 1,14 371.881 % 9,62  
EMNIS 4,46 161.247 % 9,58  
EGGUB 86,20 17.511.609 % 7,35  
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Sterlin 8,4613 8,5038 % 0,95  
Frank 6,9810 7,0231 % 0,72  
Riyal 1,7911 1,8000 % 0,68  
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Altın Ons 1.719 1.719 -8,87  
Altın Gr. 372 372 0,37  
Cumhuriyet 2.474 2.511 -40,00  
Tam 2.487 2.518 -1,40  
Yarım 1.214 1.229 -4,50  
Çeyrek 607 615 -2,20  
Gümüş.Ons 17,85 17,89 -0,20  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 -0,03  
B. Petrol 40,05 40,05 0,48  
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