***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFitch Ratings Ltd. ("Fitch Ratings") ile Şirketimiz arasında 21 Mayıs 2020 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında Fitch Ratings tarafından verilen kredi derecelendirme çalışmaları tamamlanmıştır.Bu kapsamda Şirketimizin faaliyetleri ve finansal yapısı dikkate alınarak 2 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Fitch Ratings tarafından yayımlanmış olan kredi derecelendirme notları aşağıdadır.Tam Faktoring A.Ş. nin ulusal uzun vadeli TP Kredi notu BBB (tur) olarak açıklanmıştır.Not GörünümUluslararası Uzun Vadeli YPB NegatifUluslararası Uzun Vadeli TPB NegatifUlusal Uzun Vadeli TPBBB (tur) DurağanKonuyla ilgili Fitch Ratings tarafından yapılan basın açıklamasına www.fitchratings.com/site/pr/10124607 adresinden ulaşabiliriniz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848704BIST