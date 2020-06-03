***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.06.2020 11:27
***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 03.06.2020 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.0irim/848713
BIST
12:54108.970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 872,91
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
12:546,7492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0440
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7509
En Düşük
6,6727
12:547,5699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0685
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5726
En Düşük
7,4561
12:54372,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,59
|Açılış
|: 372,72
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|72.892.914
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.475.262
|% 10,00
|
|INTEM
|10,82
|11.709.103
|% 9,96
|
|DOBUR
|14,02
|3.264.864
|% 9,96
|
|YONGA
|30,08
|264.163
|% 9,94
|
|RTALB
|18,92
|12.552.915
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|3.107.850
|% -9,93
|
|EKIZ
|5,92
|3.776.226
|% -9,89
|
|BASCM
|3,38
|39.715
|% -6,37
|
|TACTR
|4,80
|123.178
|% -5,88
|
|GARAN
|8,23
|880.007.252
|% 2,11
|
|ASELS
|32,18
|592.571.162
|% -1,35
|
|EKGYO
|1,72
|400.459.388
|% 0,58
|
|THYAO
|12,57
|369.355.816
|% -0,32
|
|AKBNK
|5,86
|297.283.092
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,72
|400.459.388
|% 0,58
|
|GARAN
|8,23
|880.007.252
|% 2,11
|
|ADESE
|1,70
|140.435.543
|% 1,19
|
|KARSN
|1,86
|134.202.457
|% 1,64
|
|IHLGM
|1,31
|94.692.372
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4658
|8,5083
|% 1,00
|
|Frank
|6,9807
|7,0227
|% 0,72
|
|Riyal
|1,7904
|1,7993
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-10,22
|
|Altın Gr.
|372
|372
|0,10
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.443
|-13,10
|
|Tam
|2.484
|2.514
|-5,70
|
|Yarım
|1.212
|1.227
|-6,60
|
|Çeyrek
|606
|614
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,90
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,02
|
|B. Petrol
|40,03
|40,03
|0,46
|