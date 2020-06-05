***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TAM Faktorig A.Ş. Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 03.09.2020Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,75Satış Şekli Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTAMF92015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 04.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 05.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 05.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 32.100.000Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalar28.06.2019 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 08.08.2019 tarihli ve 44/1017 sayılı kararı ile onaylanan 200.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 90 gün vadeli 32.100.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 05.06.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 05.06.2020'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF92015, itfa tarihi 03.09.2020, basit faiz oranı %11,75 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 100 TL İtibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 97,184 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849565BIST